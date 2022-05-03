Эстония планирует направить в Украину саперов
Спасательный департамент собирается отправить на помощь в Украину пять саперов из Эстонии, которые будут работать во взрывоопасных районах, но там, где не идут бои, пишет Rus.Postimees.
Спасательный департамент собирается отправить на помощь в Украину пять саперов из Эстонии, которые будут работать во взрывоопасных районах, но там, где не идут бои, пишет Rus.Postimees.
На данный момент ведутся переговоры эстонской и украинской сторон для уточнения всех деталей, касательно возможностей Эстонии и места назначения, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
По словам советника центра разминирования Спасательного департамента Арно Пугонена, для начала Эстония отправит саперов на краткосрочную военную миссию, которая продлится около месяца.
Главное, чтобы члены миссии владели русским языком, без которого просто нельзя будет выполнять работу", - сказал Пугонен.
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