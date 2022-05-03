Латвийский актер, критиковавший войну на российском ТВ, лишился работы и счета в банке

Лиелайс, проживший в России почти 40 лет, рассказал изданию Privātā Dzīve, что уже в этом месяце планирует вернуться на родину.

После посещения передачи на российском телеканале "НТВ Мир", на которой осуждалась война в Украине, Лиелайс лишился работы и денег - у него обнаружили непогашенную задолженность за 2008 год, из-за которой закрыли счет в банке. "Я воспринял это как предупреждение", - рассказал актер.

"Я больше не могу приближаться к Останкинскому телевидению. Мои фото там расклеены в радиусе километра - этого человека подпускать близко нельзя", - рассказывает Лиелайс, отмечая, что все его кинопроекты остановились, а новые перестали предлагать.

Актер также поделился, что больше не чувствует себя в безопасности у себя дома - он избегает отвечать на звонки с незнакомых номеров и даже не открывает дверь квартиры. "Если меня спрашивают, семья говорит, что я уехал - пусть приходят завтра.

У нас в квартире есть место, куда, если вдруг кто-то приедет, меня можно будет засунуть. Мы уже пробовали",

- рассказал Лиелайс Privātā Dzīve.

Актер, который в настоящее время завершает все формальности для переезда с семьей в Латвию, признается, что будет рад любой работе на родине. "Я вижу себя специалистом в вопросах телевидения. По опыту знаю, как делать, например, ток-шоу", - говорит Лиелайс. Он также не скрывает готовности заняться политикой.

Что случилось?

В начале апреля гостем передачи "Место встречи" на НТВ стал российско-латвийский актер Андрис Лиелайс, высказавший в эфире свою позицию против военного вторжения России в Украину и практически немедленно вступивший в перепалку как с ведущими программы, так и с другими приглашенными героями.

Темой передачи был отъезд российских звезд за рубеж после начала военного вторжения России в Украину. Лиелайс на повышенных тонах общался с ведущими передачи Андреем Норкиным и Иваном Трушкиным. В ходе эфира поднимались вопросы о двойном гражданстве актера (Россия и Латвия), о том, почему он сам не покинул Латвию, а также о маршах легионеров в Риге, войне на востоке Украины и пр.

Андрис Лиелайс родился в 1957 году в Риге. Он сыграл в фильме "Бой с тенью 2: Реванш", сериале "Звоните ДиКаприо!" и многих других.