Работа сайтов государственных учреждений восстановлена

Как указали в Госканцелярии, работа единой платформы порталов восстановлена, находящиеся на ней сайты снова доступны.

В данный момент специалисты анализируют причины сбоя и выявляют технические проблемы. Пока нет признаков того, что неполадки могли бы быть связаны с кибернападением, указали в канцелярии.