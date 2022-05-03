Работа сайтов государственных учреждений восстановлена
Во вторник в полдень не работали интернет-сайты ряда государственных учреждений, однако теперь неполадки устранены.
Во вторник в полдень не работали интернет-сайты ряда государственных учреждений, однако теперь неполадки устранены.
Как указали в Госканцелярии, работа единой платформы порталов восстановлена, находящиеся на ней сайты снова доступны.
В данный момент специалисты анализируют причины сбоя и выявляют технические проблемы. Пока нет признаков того, что неполадки могли бы быть связаны с кибернападением, указали в канцелярии.
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