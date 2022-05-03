Вт, 3.05.2022
Как бы ни было трудно в это поверить, приходится делать вывод, что Россия начала кровопролитную, жестокую войну. Янис Урбанович, председатель парламентской фракции "Согласия"
Янис Урбанович, председатель парламентской фракции "Согласия"

Работа сайтов государственных учреждений восстановлена

ФОТО: Shutterstock

Во вторник в полдень не работали интернет-сайты ряда государственных учреждений, однако теперь неполадки устранены.

Как указали в Госканцелярии, работа единой платформы порталов восстановлена, находящиеся на ней сайты снова доступны.

В данный момент специалисты анализируют причины сбоя и выявляют технические проблемы. Пока нет признаков того, что неполадки могли бы быть связаны с кибернападением, указали в канцелярии.

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