МИД России обвинил Израиль в "курсе на поддержку неонацистского режима в Киеве"

Слова главы российского МИД Сергея Лаврова о "еврейской крови" Гитлера и их последствия для отношений России и Израиля в условиях войны продолжают обсуждаться в израильских СМИ.
После выхода интервью премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Лаврова во лжи и заявил о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях, сообщает Русская служба ВВС.
Израильская газета The Jerusalem Post пишет, что после высказывания Лаврова Израиль, который ранее пытался сохранять нейтралитет в войне в Украине, больше не сможет этого делать.
"Хотя Израиль заинтересован в том, чтобы не выступать открыто против Владимира Путина, он также в равной степени заинтересован в том, чтобы твердо стоять на стороне демократического Запада и "свободного мира" в противодействии путинской войне в Украине", - пишет газета в своем анализе.
Реакция израильского премьер-министра на слова Лаврова и вызов российского посла в израильский МИД сигнализируют, что Израиль в этой войне поддержит Украину, отмечает газета.
Другая израильская газета Haaretz приводит комментарий Американского еврейского комитета, в котором говорится: "Мы неоднократно говорили о необходимости денацификации - в Москве, а не в Киеве".
"Непростительные высказывания"
Интервью, которое глава МИД России Сергей Лавров дал итальянской телекомпании Mediaset, обернулось дипломатическим скандалом. В ответ на вопрос о том, как можно обвинять Украину в "нацификации", если ее президент Владимир Зеленский - еврей, российский министр заявил, что у Адольфа Гитлера тоже была "еврейская кровь" и - более того - "самые ярые антисемиты", сказал Лавров, как правило, евреи.
Заявления Лаврова вызвали волну возмущения - как в еврейских организациях по всему миру, так и у представителей правительства Израиля.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил главу МИД России во лжи, заявив о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях.
Посла России вызвали в МИД Израиля, глава которого Яир Лапид назвал высказывания Лаврова непростительными, отмечает Русская служба ВВС.
Интервью, которое Сергей Лавров дал Mediaset (крупнейший частный медиаконгломерат Италии, основанный Сильвио Берлускони), вышло вечером 1 мая - его полная расшифровка доступна на сайте МИД России.
Как следует из нее, в ответ на один из вопросов министр сказал, что на территории Украины "пышно расцвели" "милитаристы и нацисты".
Эта риторика не нова для российского руководства - президент России Владимир Путин называл "денацификацию" Украины одной из причин вторжения российских войск в эту страну.
Журналист Mediaset, бравший интервью у Лаврова, поспорил с такой оценкой. "Это ваше видение, а Владимир Зеленский говорит совершенно иное. Он считает, что денацификация бессмысленна. Он же еврей. Нацисты, "Азов" - их мало", - сказал он Лаврову.
Что на это ответил глава МИД России? Во-первых, по его мнению, на существование нацизма в Украине указывает то, что у взятых в плен военных из таких подразделений, как "Азов" и "Айдар", есть татуировки в виде свастики и символов нацистских батальонов, а сами они якобы пропагандируют "Майн кампф" ("Моя борьба", так называется автобиографическая книга Адольфа Гитлера).
Аргумент о том, что Зеленский - еврей, Ларов не посчитал убедительным.
"Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят", - заявил он.
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