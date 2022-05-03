МИД России обвинил Израиль в "курсе на поддержку неонацистского режима в Киеве"

Слова главы российского МИД Сергея Лаврова о "еврейской крови" Гитлера и их последствия для отношений России и Израиля в условиях войны продолжают обсуждаться в израильских СМИ.

После выхода интервью премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Лаврова во лжи и заявил о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях, сообщает Русская служба ВВС.

Израильская газета The Jerusalem Post пишет, что после высказывания Лаврова Израиль, который ранее пытался сохранять нейтралитет в войне в Украине, больше не сможет этого делать.

"Хотя Израиль заинтересован в том, чтобы не выступать открыто против Владимира Путина, он также в равной степени заинтересован в том, чтобы твердо стоять на стороне демократического Запада и "свободного мира" в противодействии путинской войне в Украине", - пишет газета в своем анализе.

Реакция израильского премьер-министра на слова Лаврова и вызов российского посла в израильский МИД сигнализируют, что Израиль в этой войне поддержит Украину, отмечает газета.

Другая израильская газета Haaretz приводит комментарий Американского еврейского комитета, в котором говорится: "Мы неоднократно говорили о необходимости денацификации - в Москве, а не в Киеве".

"Непростительные высказывания"

Интервью, которое глава МИД России Сергей Лавров дал итальянской телекомпании Mediaset, обернулось дипломатическим скандалом. В ответ на вопрос о том, как можно обвинять Украину в "нацификации", если ее президент Владимир Зеленский - еврей, российский министр заявил, что у Адольфа Гитлера тоже была "еврейская кровь" и - более того - "самые ярые антисемиты", сказал Лавров, как правило, евреи.

Заявления Лаврова вызвали волну возмущения - как в еврейских организациях по всему миру, так и у представителей правительства Израиля.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил главу МИД России во лжи, заявив о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях.

Посла России вызвали в МИД Израиля, глава которого Яир Лапид назвал высказывания Лаврова непростительными, отмечает Русская служба ВВС.

Что сказал Лавров

Интервью, которое Сергей Лавров дал Mediaset (крупнейший частный медиаконгломерат Италии, основанный Сильвио Берлускони), вышло вечером 1 мая - его полная расшифровка доступна на сайте МИД России.

Как следует из нее, в ответ на один из вопросов министр сказал, что на территории Украины "пышно расцвели" "милитаристы и нацисты".

Эта риторика не нова для российского руководства - президент России Владимир Путин называл "денацификацию" Украины одной из причин вторжения российских войск в эту страну.

Журналист Mediaset, бравший интервью у Лаврова, поспорил с такой оценкой. "Это ваше видение, а Владимир Зеленский говорит совершенно иное. Он считает, что денацификация бессмысленна. Он же еврей. Нацисты, "Азов" - их мало", - сказал он Лаврову.

Что на это ответил глава МИД России? Во-первых, по его мнению, на существование нацизма в Украине указывает то, что у взятых в плен военных из таких подразделений, как "Азов" и "Айдар", есть татуировки в виде свастики и символов нацистских батальонов, а сами они якобы пропагандируют "Майн кампф" ("Моя борьба", так называется автобиографическая книга Адольфа Гитлера).

Аргумент о том, что Зеленский - еврей, Ларов не посчитал убедительным.

"Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят", - заявил он.