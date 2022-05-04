Не все белки одинаково полезны: самые важные для здоровья

В качестве источника белков бобовые, орехи и злаки менее ценны, чем молоко, яйца, мясо и рыба, однако это не повод для их списывания со счетов. Да, возможно, из чечевицы и орехов в организм не поступает столько же качественного белка, сколько из творога и куриной грудки, однако они все-таки являются важной частью сбалансированного рациона.

Помимо белков, растительная пища содержит углеводы, клетчатку, ненасыщенные жиры и микроэлементы, которые существенно важны для нашего здоровья и хорошего самочувствия. Большинство специалистов по питанию имеют веские причины рекомендовать обращать внимание на наличие всех категорий растительной пищи в рационе, начиная с овощей и заканчивая семенами. Ключ к здоровому рациону - баланс, поэтому убедитесь, что на вашей тарелке не только отбивная или карбонад, но и салаты и другой гарнир.

Какие источники белка подходят бегунам?

Тренер по питанию советует тем, кто занимается бегом, в день потреблять от 1,4 до 2 граммов белка на килограмм веса. Международная легкоатлетическая федерация идет еще дальше и рекомендует до 2,4 грамма на килограмм веса, если цель человека - сохранение мышечной массы.

Тело получает наибольшую пользу из полноценной, богатой белком пищи, если дополнительно к белку мы получаем также витамины, минеральные вещества, жиры и углеводы, которые содержатся в этой пище - они все необходимы для сохранения здоровья и улучшения результатов бега.

Одно крупное яйцо обеспечивает организм шестью граммами высококачественного белка. Это редкий источник протеина, который полностью содержит дополнительные витамины и другие питательные вещества - всего их 13, в том числе холин, лютеин, зеаксантин и витамин D.

В 2021 году в Латвии, по предварительным данным Центрального статистического управления, было произведено 825,6 миллиона яиц, что на 23,8 миллиона, или на 3%, больше по сравнению с 2020 годом. На одного жителя Латвии было произведено 438 яиц. Однако, согласно данным ЦСУ, один латвиец в год в среднем съедает около 200 яиц, рассказывает исполнительный директор LAPNA Анна Эрлиха.

Для способствования потреблению яиц в рационе Латвийская Объединенная ассоциация птицеводства в течение следующих трех лет организует софинансируемую Европейской комиссией образовательную кампанию "Яйца - это сила", чтобы просвещать жителей Латвии о пользе яиц как составляющей части здорового рациона, о разнообразных способах использования яиц в повседневной жизни, а также о качестве произведенных в Евросоюзе яиц и их отличии от яиц из третьих стран. В рамках проекта оказывается поддержка и одному из самых здоровых событий в Латвии - Рижскому марафону Rimi.