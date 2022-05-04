Не все белки одинаково полезны: самые важные для здоровья

Аминокислоты обычно называют "строительными блоками белка". Состав аминокислот определяет качество различного вида белка. Различные методы оценки качества протеина включают коэффициент эффективности протеина, биологическую ценность, использование нетто-протеина или аминокислотный коэффициент усваиваемости белков (PDСAAS).
Соответственно, в системе оценки PDСAAS яйца - один из четырех самых высоко оцененных протеинов. То есть PDСAAS выделяет их как источник протеина, обеспечивающий почти 100% незаменимых аминокислот, и яйца по этой шкале получают 100 пунктов.
Хотя у творога, куриной грудки и яиц похожие профили незаменимых аминокислот, все же исследования показывают, что организм лучше использует полученный из творожной сыворотки и яиц, чем, например, соевый протеин.
Отличие между животными и растительными белками в имеющемся в них количестве аминокислот. В большей части растительных продуктов не хватает какой-либо из незаменимых аминокислот. Это делает растительный белок менее эффективным в обеспечении полноценного белка в рационе. Сообщается, что различные виды растительных продуктов (например, соя, киноа и гречка) - полноценные источники белка, однако количество аминокислот в них настолько низкое, что их влияние ничтожно. "Тем, кто выбрал для себя растительный рацион, рекомендуется употреблять в пищу растительный белок, или незаменимые аминокислоты", - советует тренер по питанию.
Помимо состава аминокислот животные и растительные белки отличаются степенью всасываемости. Животные белки обычно всасываются практически полностью (более, чем на 90%), в свою очередь уровень всасываемости белков из злаков, орехов и бобовых намного ниже (60-80%). "Если человек делает выбор в пользу растительных белков, то необходимое количество протеина может быть больше", - подчеркивает Мартиньш Бидиньш.
Что такое аминокислоты и почему они важны?
Во время пищеварения белки расщепляются на аминокислоты. Существуют 20 аминокислот, и их баланс имеет существенное значение для хорошего здоровья. Существуют заменимые и незаменимые аминокислоты. Заменимые аминокислоты организм человека может производить самостоятельно, а незаменимые организм не может синтезировать, поэтому их важно получать с пищей. Любая пища, содержащая эти девять незаменимых аминокислот, считается полноценным источником белка.
Если в организме человека дефицит незаменимых аминокислот, невозможен синтез необходимого для тела белка, и это может способствовать возникновению и прогрессированию различных заболеваний, а также блокировать улучшение спортивных результатов.
Особо нужно отметить незаменимую аминокислоту лейцин. Это не только "строительный материал" для создания новых протеинов в нашем организме, он необходим также для регулирования интенсивности синтеза мускульного протеина. Это особенно важно для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.
"Диета с высоким содержанием белка, то есть 25% от всего рациона, может помочь сбросить и сохранять оптимальный вес, поддерживать мышечную массу, а вместе с тем и понизить давление, уменьшить риск развития диабета, поддерживать высокий иммунитет", - подчеркивает тренер по питанию.
Секрет здорового рациона - баланс
Может показаться, что раз у животного белка по большей части более сбалансированный состав аминокислот и они лучше всасываются, чем протеин растительного происхождения, то об источниках растительного протеина можно забыть? Нет, не делайте поспешных выводов.