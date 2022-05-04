Ср, 4.05.2022
Некоторые пытаются меня жалеть, говоря: "Ничего, что ты такая нацистка, в целом ты не так плоха!". Когда спрашиваю, что будет, если начнут бомбить Латвию, отвечают, что правильно сделают! Есть и такие. Говорят, что давно здесь надо было разбомбить. Ольга, жительница Лудзы
Ольга, жительница Лудзы

Не все белки одинаково полезны: самые важные для здоровья

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

Приближается одно из важнейших в Латвии легкоатлетических событий - "Рижский марафон Rimi", поэтому Латвийская Объединенная ассоциация птицеводства (LAPNA) в сотрудничестве с сертифицированным тренером по питанию Мартиньшем Бидиньшем собрали в одном материале самое важное о белках как для тех, кто потребляет протеин животного происхождения, так и для тех, кто предпочитает растительные продукты.

Протеин, или белок, крайне важен практически для всех процессов поддержания жизни человека, поэтому в основе сбалансированного рациона должно быть достаточное количество белка, особенно это важно для тех, кто регулярно занимается спортом.

Творог, куриная грудка и яйца, возможно, самые популярные источники белка. Яйца - суперпродукт, содержащий 13 различных необходимых организму витаминов и минеральных веществ, яйца признаны источником высококачественного протеина.

Так как белок насколько важный питательный элемент, его употребление в достаточном количестве кажется само собой разумеющимся. Однако организм человека не способен самостоятельно накапливать белок, поэтому важно каждый день получать его достаточное количество с пищей.

"Большинству людей, ведущим активный образ жизни, рекомендуется в день потреблять 1,4 -2 грамма белка на один килограмм массы тела", - говорит сертифицированный тренер по питанию Мартиньш Бидиньш. То есть, считая по этой формуле, например, женщине, которая весит 60 килограммов, нужно было бы употребить от 84 до 120 граммов протеина в день.

Белки не созданы равными

Белки могут продлить ощущение сытости, улучшить иммунитет, помочь устранить потерю мышечной массы у пожилых людей, а также ускорить восстановление мышц после тренировок у спортсменов.

Аминокислоты обычно называют "строительными блоками белка". Состав аминокислот определяет качество различного вида белка. Различные методы оценки качества протеина включают коэффициент эффективности протеина, биологическую ценность, использование нетто-протеина или аминокислотный коэффициент усваиваемости белков (PDСAAS).

Соответственно, в системе оценки PDСAAS яйца - один из четырех самых высоко оцененных протеинов. То есть PDСAAS выделяет их как источник протеина, обеспечивающий почти 100% незаменимых аминокислот, и яйца по этой шкале получают 100 пунктов.

Хотя у творога, куриной грудки и яиц похожие профили незаменимых аминокислот, все же исследования показывают, что организм лучше использует полученный из творожной сыворотки и яиц, чем, например, соевый протеин.

Отличие между животными и растительными белками в имеющемся в них количестве аминокислот. В большей части растительных продуктов не хватает какой-либо из незаменимых аминокислот. Это делает растительный белок менее эффективным в обеспечении полноценного белка в рационе. Сообщается, что различные виды растительных продуктов (например, соя, киноа и гречка) -  полноценные источники белка, однако количество аминокислот в них настолько низкое, что их влияние ничтожно. "Тем, кто выбрал для себя растительный рацион, рекомендуется употреблять в пищу растительный белок, или незаменимые аминокислоты", - советует тренер по питанию.

Помимо состава аминокислот животные и растительные белки отличаются степенью всасываемости. Животные белки обычно всасываются практически полностью (более, чем на 90%), в свою очередь уровень всасываемости белков из злаков, орехов и бобовых намного ниже (60-80%). "Если человек делает выбор в пользу растительных белков, то необходимое количество протеина может быть больше", - подчеркивает Мартиньш Бидиньш.

Что такое аминокислоты и почему они важны?

Во время пищеварения белки расщепляются на аминокислоты. Существуют 20 аминокислот, и их баланс имеет существенное значение для хорошего здоровья. Существуют заменимые и незаменимые аминокислоты. Заменимые аминокислоты организм человека может производить самостоятельно, а незаменимые организм не может синтезировать, поэтому их важно получать с пищей. Любая пища, содержащая эти девять незаменимых аминокислот, считается полноценным источником белка.

Если в организме человека дефицит незаменимых аминокислот, невозможен синтез необходимого для тела белка, и это может способствовать возникновению и прогрессированию различных заболеваний, а также блокировать улучшение спортивных результатов.

Особо нужно отметить незаменимую аминокислоту лейцин. Это не только "строительный материал" для создания новых протеинов в нашем организме, он необходим также для регулирования интенсивности синтеза мускульного протеина. Это особенно важно для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.

"Диета с высоким содержанием белка, то есть 25% от всего рациона, может помочь сбросить и сохранять оптимальный вес, поддерживать мышечную массу, а вместе с тем и понизить давление, уменьшить риск развития диабета, поддерживать высокий иммунитет", - подчеркивает тренер по питанию.

Секрет здорового рациона - баланс

Может показаться, что раз у животного белка по большей части более сбалансированный состав аминокислот и они лучше всасываются, чем протеин растительного происхождения, то об источниках растительного протеина можно забыть? Нет, не делайте поспешных выводов.

В качестве источника белков бобовые, орехи и злаки менее ценны, чем молоко, яйца, мясо и рыба, однако это не повод для их списывания со счетов. Да, возможно, из чечевицы и орехов в организм не поступает столько же качественного белка, сколько из творога и куриной грудки, однако они все-таки являются важной частью сбалансированного рациона.

Помимо белков, растительная пища содержит углеводы, клетчатку, ненасыщенные жиры и микроэлементы, которые существенно важны для нашего здоровья и хорошего самочувствия. Большинство специалистов по питанию имеют веские причины рекомендовать обращать внимание на наличие всех категорий растительной пищи в рационе, начиная с овощей и заканчивая семенами. Ключ к здоровому рациону - баланс, поэтому убедитесь, что на вашей тарелке не только отбивная или карбонад, но и салаты и другой гарнир.

Какие источники белка подходят бегунам?

Тренер по питанию советует тем, кто занимается бегом, в день потреблять от 1,4 до 2 граммов белка на килограмм веса. Международная легкоатлетическая федерация идет еще дальше и рекомендует до 2,4 грамма на килограмм веса, если цель человека - сохранение мышечной массы.

Тело получает наибольшую пользу из полноценной, богатой белком пищи, если дополнительно к белку мы получаем также витамины, минеральные вещества, жиры и углеводы, которые содержатся в этой пище - они все необходимы для сохранения здоровья и улучшения результатов бега.

Одно крупное яйцо обеспечивает организм шестью граммами высококачественного белка. Это редкий источник протеина, который полностью содержит дополнительные витамины и другие питательные вещества - всего их 13, в том числе холин, лютеин, зеаксантин и витамин D.

В 2021 году в Латвии, по предварительным данным Центрального статистического управления, было произведено 825,6 миллиона яиц, что на 23,8 миллиона, или на 3%, больше по сравнению с 2020 годом. На одного жителя Латвии было произведено 438 яиц. Однако, согласно данным ЦСУ, один латвиец в год в среднем съедает около 200 яиц, рассказывает исполнительный директор LAPNA Анна Эрлиха.

Для способствования потреблению яиц в рационе Латвийская Объединенная ассоциация птицеводства в течение следующих трех лет организует софинансируемую Европейской комиссией образовательную кампанию "Яйца - это сила", чтобы просвещать жителей Латвии о пользе яиц как составляющей части здорового рациона, о разнообразных способах использования яиц в повседневной жизни, а также о качестве произведенных в Евросоюзе яиц и их отличии от яиц из третьих стран. В рамках проекта оказывается поддержка и одному из самых здоровых событий в Латвии - Рижскому марафону Rimi.

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