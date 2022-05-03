В Казахстане на неопределенный срок перенесли концерты Нурлана Сабурова

Выступления должны были пройти в нескольких городах страны в начале месяца.

Ранее концерты Сабурова были отменены в Израиле и США, причиной этого стал ряд скандальных инцидентов - во время выступления Сабурова в Сан-Франциско на сцену в белом платье в красных пятнах выбежала украинская художница Юлия Косивчук. Заметив ее, комик сказал: "Простите, это месячные?". Благодаря украинской диаспоре в США его дальнейшие концерты в стране отменили, то же самое произошло и с выступлениями, запланированными в Израиле.

До этого некоторые зрители в США требовали у Сабурова озвучить свою позицию по поводу военного вторжения российских войск в Украину. Комик отказался от выражения позиции, сказав, что у него есть семья. "Да, так и есть, братан, у меня есть семья. Вы должны понять, что у меня есть тоже свои страхи, вы кого из меня делаете?" - объяснил 30-летний комик.

Украинский стендап-комик Наталья Гарипова в беседе с латвийским YouTube-каналом "И Грянул Грэм" также резко высказалась о молчании своих российских коллег, в том числе осудила изворотливое поведение Нурлана Сабурова.

Осенью 2020 года Сабуров и его партнеры LABELCOM, известные по шоу "Что было дальше?", были названы журналом Forbes самыми богатыми блогерами России на YouTube.