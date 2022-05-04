Леонтьев, Брэд Питт, Александр Ревва, Том Круз: шесть звезд-мужчин, решившихся на пластические операции

Брэд Питт

К 58 годам Питт остается настоящим красавцем и, по словам пластического хирурга, определенно делает инъекции ботокса, мезотерапию и, вероятно, вводит филлеры.

Брэд Питт ФОТО: SCANPIX

Глядя на детские фотографии актера, можно насчитать не менее трех изменений в его внешности. Это отопластика (исправление ушных раковин, избавление от лопоухости), ринопластика (устранение недостатков носа - в детстве у Питта он был вздернутым) и, возможно, ментопластика с эндопротезированием подбородка (его, вероятно, увеличили при помощи силиконовых имплантов). Так нижняя часть его лица стала выразительнее и мужественнее.

Валерий Леонтьев

Леонтьев, в отличие от остальных представленных в списке звезд, не отрицает, что решался на пластические операции, которые начал делать у иностранных специалистов еще в 90-е.

Валерий Леонтьев ФОТО: Instagram

Прежде всего певец занялся носом, из-за чего его кончик стал четче и аккуратнее. Следом пошли блефаропластика и подтяжка лица. Некоторые из процедур даже вызвали осложнения - так, одна из операций на веках привела к тому, что теперь Леонтьев не может их полностью сомкнуть.

Том Круз

По внешнему виду звезды "Миссия: невыполнима" хирург определил последствия ботулинотерапии, контурной пластики филлерами и аппаратной косметологии.

Том Круз ФОТО: SCANPIX

В начале же карьеры актер также явно занимался своим носом (на подростковых фотографиях у него на носу заметна горбинка).

Александр Ревва

Глядя на "эволюцию" внешности комика, певца и актера, однозначно можно сказать о вмешательстве пластического хирурга.

Александр Ревва ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Горбинка на носу Реввы явно пропала из-за ринопластики, а прекрасный внешний вид артиста в его 47 лет определенно указывает на регулярное посещение косметолога.

Сергей Зверев

Известно, что в 1990-е Зверев попал в ДТП, в результате чего сильно повредил лицо.

Сергей Зверев ФОТО: Grigoriy Sisoev/RIA Novosti

Точно неизвестно, какой была пластическая операция после аварии, но ходят слухи, что именно она положила начало изменениям внешности стилиста и музыканта. Позже Зверев явно решался на ринопластику, изменение формы скул, подбородка и губ - во всем этом явно не обошлось без специальных инъекций.

Майкл Дуглас

Ветеран Голливуда, как Валерий Леонтьев - российской эстрады, не скрывает, что обращался к пластическим хирургам. Ему сделали подтяжку шеи (платизмопластику) и, вероятно, блефаропластику, что заметно по глазам.

Актер Майкл Дуглас демонстрирует нагрудный платок в цветах украинского флага на 28-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров ФОТО: SCANPIX