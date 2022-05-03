Нет, Байден не обменивался рукопожатием с пустотой

Неправда — утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.

"Медики предсказали скорую гибель мозга Байдена. В США даже требуют его отставки".

Статья с таким заголовком распространяется на Facebook. На сайте указано, что ее посмотрели более двух тысяч раз. В статье утверждается:

"В соцсетях вирусным становится видео, где Байден жмет руку невидимке. (…) Затем избранный американский президент долго не мог сообразить, куда ему идти, а после пытался выйти в стену. Видео конфуза появилось в социальных сетях".

О том, что Байден якобы растерялся и пытался пожать руку воображаемому человеку, написали также многие кремлевские СМИ.

ФОТО: Скриншот с сайта РИА Новости

Речь идет о выступлении Байдена в Государственном сельскохозяйственном и техническом университете Северной Каролины 14 апреля, где он посетил новый инженерно-исследовательский комплекс кампуса, а затем выступил с речью. Однако Байден не пытался пожать руку "невидимке" или "воображаемому человеку", как утверждается в статье. На самом деле после окончания речи Байден повернулся и жестом указал на зрителей справа от него, которые стоя ему аплодировали.

Посмотрев полные видео с выступления Байдена, можно убедиться, что он жестикулировал в сторону зрителей, а не пожимал руку невидимому человеку. Например, на видео C-PAN (здесь) выступление показано с правой стороны. Когда Байден заканчивает речь (на 53-й минуте), можно увидеть, как он сначала поворачивается к зрителям справа от него и указывает на них рукой, затем — к зрителям слева, улыбается им и уходит.

В статье также рассказывается, что некий психотерапевт и нарколог Василий Шуров заявил, что у Байдена якобы "состояние распада личности", что он беспомощен и у него нарушена работа мозга. Необходимо отметить, что Шуров — знаменитый в России психиатр, регулярно принимающий участие в качестве эксперта в различных российских ток-шоу.

В интернете и ранее распространялись слухи о том, что у Байдена якобы проблемы с психикой и деменция. Эти утверждения ложные и часто основаны на фейковых видео или видео, вырванных из контекста. К примеру, перед президентскими выборами в 2020 году в Сети стал распространяться поддельный видеоролик, где Байден якобы засыпает во время интервью. Также перед президентскими дебатами на консервативном канале Fox News звучали сомнения в его психическом здоровье из-за его возраста. В тот раз заявления о якобы когнитивных нарушениях Байдена проверили Politifact (здесь). Эксперты заявили им, что у Байдена нет признаков слабоумия. А в начале апреля этого года для того, чтобы создать впечатление, что президент США не подходит для должности, опять же использовались видео, вырванные из контекста.

Утверждения о том, что Байден после выступления якобы растерялся и пожал руку воздуху, стали популярны также и в других странах. О том, что они не соответствуют действительности, писали также Politifact и International Business Times.