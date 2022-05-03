Мэра Таллинна критикуют за послание о 9 мая, опубликованное в русскоязычных СМИ

Сопартиец Рейнсалу, депутат Рийкогу (эстонский парламент) Михаил Лотман считает, что, возможно, часть критики в адрес мэра несправедлива. Но при этом у него есть вопросы к его тексту.

"Если целью Кылварта было рассказать русскоязычным правду о происходящем в Украине, то его текст, безусловно, неверный. То, что происходит в Украине, - война и геноцид, поэтому никакой "взвешенной" оценки тут быть не может, так как это означало бы оправдание агрессии. <..> Однако можно предположить, что целью Кылварта было не озвучивание правды, а желание избежать возможных провокаций и конфликтов к 9 мая.

Даже в этом случае это не самый удачный текст, но, возможно, часть критики в отношении Кылварта несправедлива.

При этом я не считаю, что особенно сейчас было бы оправданным обращаться к эстоноязычным и русскоязычным таллиннцам по-разному, даже по такой деликатной теме, как 9 мая", - заявил Лотман.

Гражданский активист и член "Партии реформ" (больше всего мест в Рийкогу) Евгений Криштафович также не согласен с посылом Кылварта.

"Рассуждения о "Великой Отечественной войне" в контексте Эстонии указывают на отрицание советской оккупации и очередную попытку защитить трактовку истории по Путину-Лаврову. Или нам, пардон, стоит быть благодарными Кылварту, что он в этом же заявлении не назвал развал Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XXI века?!

Скажу снова: Кылварт никакого сюрприза не преподнес. Его позиция была такой же, когда он при поддержке Кремля возил детей из Эстонии в пропагандистский лагерь на Селигере. Она не изменилась.

Вопросы есть к тем, кто позволил человеку с таким прошлым занять место мэра Таллинна", - считает Криштафович.

Член партии Eesti 200 Алексей Яшин обратил внимание, что текст Кылварта слишком обтекаем для современных реалий.

"Мэр города Таллинна Михаил Кылварт в своем обращении к русскоговорящим таллинцам попытался сгладить углы между людьми, которые поддерживают День Победы в трактовке современной России и большинством общества Эстонии, которое видит в современных символах праздника 9 мая военную агрессию и многочисленные жертвы среди мирных людей в Украине.

Однако, его обобщающую позицию "война - это плохо" каждый читатель может толковать по-своему.

Некоторые, например, могут не вычитать определяющую роль России в уничтожении Украинских городов и мирных жителей.

Праздновать День Победы в том виде, как его преподносит Кремль сегодня, со всей поддерживающей и оправдывающей войну на территории чужой страны символикой, не имеет никакого смысла.

Однако люди, чьи родственники и близкие воевали, поминают в этот день павших. Эту традицию следует продолжать, и никому не следует это запрещать", - заявил Яшин.