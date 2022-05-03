Воздушная тревога по всей Украине. Взрывы прогремели во Львове, Днепре и Киевской области

О взрывах во Львове сообщил мэр города Андрей Садовой.

Позже Садовой добавил, что в части города наблюдаются перебои с электроснабжением.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в свою очередь написал: "По предварительной информации, по Львовщине нанесли ракетные удары. Оставайтесь в укрытиях!".

Вечером вторника воздушная тревога была объявлена практически во всех (кроме Донецкой и Херсонской) областях Украины.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепре, Одессе, Виннице, Долинской, Кропивницком и других городах.

"Укрзализныця" сообщали, что в связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов будет ехать с задержкой.

По сведениям советника главы МВД Украины Антона Геращенко, средства ПВО сбили российские крылатые ракеты на подлете к Киеву и Виннице.