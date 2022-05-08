Пугачева регистрирует бренд для продажи оружия, а у Муцениеце новый возлюбленный?

Ряд Telegram-каналов сообщил, что Алла Пугачева, которая находится в Израиле, якобы регистрирует в России новую торговую марку "Примадонна".

Telegram-канал "Только никому" пишет, что под этой торговой маркой будут выпускать оружие и боеприпасы. Журналисты сообщают, что Алла Борисовна якобы намерена продавать косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных и открывать коллекторские фирмы.

Напомним, что когда-то у Аллы Пугачевой был бизнес и она производила чипсы, туфли и духи. Но последняя новость похожа скорее на слух, чем на правду.

Ни сама Алла Борисовна, ни Максим Галкин пока никак эту новость не прокомментировали.

Кстати, существует версия, что, зарегистрировав такой бренд, Пугачева якобы просто перестраховалась, чтобы кто-то не начал все это производить без ее ведома под маркой "Примадонна".

Алла Пугачева ФОТО: Кадр из видео

У Агаты Муцениеце новый возлюбленный?

Накануне Агата Муцениеце выложила в соцсетях снимок с молодым незнакомцем, тем самым спровоцировав слухи о возможном новом романе. К слову, недавно актриса намекала на перемены в личной жизни, пишет журнал "Лиза".

Сейчас Агата Муцениеце находится в Махачкале, где проходят съемки проекта с ее участием. Известно, что фотография была сделана в перерыве между работой в местном кафе.

Вполне вероятно, что у Агаты Муцениеце нет никакого нового возлюбленного, а молодой человек - лишь друг или коллега по съемочной площадке.

ФОТО: instagram.com/agataagata