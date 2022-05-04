Киркоров о реакции на свои слова: "Извращают в страхе за кресло под своей пятой точкой"

Известно, что это было записано специально "КБ". Филипп Киркоров отметил, что он в ужасе, его слова не услышали и продолжают "зомбированно вторить":

"Вторят, что я не должен заступаться за своих друзей, потому что у него альтернативная позиция, но подождите… Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было. Мои слова об агрессии, которая все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные. Я сразу подумал об их детях, которые общаются со сверстниками. Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности".

Далее артист признался, что удивлен был услышать подобное от Маргариты Симоньян - матери троих детей и профессионального журналиста.

"Я удивлен, что мать троих детей (Маргарита, которую я всегда ценил как журналиста и просто порядочного человека) об этом не подумала. На мой взгляд, я правильно все сказал, по делу. Всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие "пороки". Я человек чести, и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей, и готов защищать их в публичном и не публичном пространстве", - заметил Филипп Киркоров.

Он подчеркнул, что является патриотом своей страны. И для него большая честь - поздравления от президента РФ. На его юбилейные концерты пришло более 30 тысяч человек в Москве и Санкт-Петербурге.

"Местечковые "постовые" настолько извращают, "эксбиционируют" в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны", - резюмировал Филипп Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров после своего юбилейного концерта по случаю 55-летия записал видеообращение, в котором выступил в защиту своих коллег Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также осудил высказывание главного редактора пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян.