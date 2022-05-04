"Свобода никогда не бывает бесплатной": политики поздравляют латвийцев с праздником

Свободу всегда нужно отстаивать, и сейчас мы видим, как Украина "сражается, как львы, потому что она верит в себя, государство и свободу".

Стакис высоко оценил акции в поддержки Украины, организованные музыкантом Ральфом Эйландсом, врачом Даной Исаровой, организатором поставок для обороны Украины Рейнисом Позняксом и другими людьми. Председатель Рижской думы также отметил вклад Сандры Орловской, которая вместе с другими увлеченно работает волонтером в центре поддержки жителей Украины. Они делают это, потому что они "свободные люди, которые хотят помогать другим свободным людям".

Политик подчеркнул, что демократии, построенные такими людьми, не воюют друг с другом. Поздравляя с годовщиной восстановления независимости Латвии, Стакис подчеркнул, что в Украине и украинцах мы узнаем себя, поэтому хотим помочь им защитить свою свободу.

Кариньш: независимость Латвийского государства - источник нашей силы

Независимость Латвийского государства является источником силы и роста для нашего общества, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В Twitter премьер-министр подчеркнул, что настойчивость и мудрость тех, кто восстановил независимость Латвийской Республики 32 года назад, позволяют нам отмечать этот день сегодня со смелыми мыслями о нашем общем будущем в нашей любимой Латвии.

Кариньш поздравил всех с праздником.

Как сообщалось, сегодня отмечается 32-я годовщина провозглашения Декларации о независимости Латвийской Республики.