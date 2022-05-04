Что произойдет, если Владимир Путин официально объявит Украине войну

Само это понятие имеет отношение не только к тем, кого призовут в армию. Мобилизация касается органов власти, промышленности и вообще всей экономики.

Но прежде всего, она имеет отношение к вооруженным силам, которые будут пополняться военнослужащими из запаса. Запас состоит из мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса.

Первая группа - наиболее готовые к мобилизации резервисты, которые заключили с государством специальный контракт, вторая - все остальные резервисты, отслужившие в армии и зачисленные в запас.

Некоторые из тех, кого можно было бы призвать в армию в условиях мобилизации, могут получить бронь - гарантию того, что они останутся на своих рабочих местах. Это нужно, чтобы обеспечить работу предприятий и органов власти.

Объявление войны и мобилизация могут решить как минимум две проблемы, с которыми, как отмечают многие эксперты, столкнулась российская армия - нехватки личного состава на войне и отказов отправляться в зону боевых действий в Украине.

В настоящее время наступление российской армии в Украине, как отмечают наблюдатели, развивается невысокими темпами. По словам представителя Пентагона, российские войска добились незначительных успехов к востоку от украинских городов Изюм и Попасная, но прогресс был "вялым и неравномерным".

Кроме того, Пентагон заметил, что российские силы, по-видимому, боятся риска и стараются избегать жертв среди своих войск, как в воздушной, так и в наземной войне.

Британское военное ведомство в свою очередь отмечает, что во время вторжения в Украину Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет около двух третей всей наземной боевой силы России.

Косвенно о том, что российской армии не хватает людей, свидетельствует также то, что министерство обороны России уже с начала марта пытается вербовать контрактников на гражданских сайтах поиска работы HeadHunter и SuperJob.

Введение военного положения и объявление всеобщей мобилизации широко обсуждается в социальных сетях, его поддерживают многие военные или околовоенные эксперты и блогеры. Один из самых заметных сторонников - Игорь Стрелков (настоящая фамилия - Гиркин), известный тем, что активно участвовал в боевых действиях 2014 года в Донбассе.

По мнению сторонников мобилизации, Россия не сможет победить в войне с Украиной, не обеспечив себе многократный перевес в живой силе.

Однако в блогосфере многие также опасаются, что военное положение, еще большее, чем сейчас, ограничение прав и свобод, экономические меры вместе с принудительной мобилизацией чреваты социальным недовольством в обществе, которое и без того испытывает трудности.

Экономика

Военное положение может оказать серьезное воздействие на экономику страны.

Отдельным пунктом в законе о военном положении прописано положение организаций. Например, фирмы обязаны предоставлять свое имущество для нужд обороны. При этом государство обязуется выплачивать стоимость этого имущества.

Правда, по тому же принципу изымать имущество можно будет и у граждан на территории, где введено военное положение. Также организации обязаны выполнять заказы и задания в целях обороны - в соответствии с заключенными договорами.

Граждан, судя по тексту закона, можно будет привлекать к работам для нужд обороны. Так, они должны будут участвовать в ликвидации последствий применения оружия, восстановлении объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также помогать, например, бороться с пожарами.