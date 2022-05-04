У полиции нет информации о потенциальных провокациях 9 мая

По его словам, на данный момент у полиции нет конкретной информации о каких-либо провокациях, но с приближением 9 мая ситуация может измениться, и риск провокаций возрастет. В полиции также нет информации о возможном приезде каких-либо провокаторов из-за рубежа.

Хотя отдельные лица выразили радикальное мнение о праздновании 9 мая и законы не запрещают индивидуальное возложение цветов к памятникам, Рукс призвал общественность понять, что этот год не такой, как раньше, потому что участие в любых мероприятиях и празднование может быть использовано российской пропагандой, чтобы оправдать войну в Украине.

Рукс подтвердил, что 9 мая полиция планирует различные меры по поддержанию общественного порядка, в том числе обеспечение контроля за потоком людей у памятника в Пардаугаве, аналогично предыдущим двум годам пандемии, когда официальные мероприятия не допускались, но люди ходили возложить цветы индивидуально. В районе памятника также запланированы ограничения дорожного движения и соответствующие полицейские силы.

Рукс обратил внимание на то, что полиция будет присутствовать не только в Риге, но и в других местах Латвии, где люди потенциально могут праздновать или возлагать цветы. Одним из таких мест будет Даугавпилс.

"Мы следим за ситуацией и готовы к любым сценариям развития", - добавил Рукс.

Присутствие полиции будет заметно не только на потенциальных массовых мероприятиях, но и в других местах в городах. Также следует иметь в виду, что полиция будет следить, например, за использованием российского флага, стилизованной униформы, символов российской агрессии в Украине Z и V.