Журналиста Александра Невзорова объявили в розыск

Уже сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова по делу о статье о распространении "фейков про российскую армию".

По версии следствия, Невзоров "опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами РФ родильного дома в городе Мариуполе". Журналист сделал пост об этом в Instagram 9 марта, а в YouTube - 19 марта.

Сам Невзоров возбуждение против него уголовного дела пока не прокомментировал.