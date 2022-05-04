Ср, 4.05.2022
Некоторые пытаются меня жалеть, говоря: "Ничего, что ты такая нацистка, в целом ты не так плоха!". Когда спрашиваю, что будет, если начнут бомбить Латвию, отвечают, что правильно сделают! Есть и такие. Говорят, что давно здесь надо было разбомбить. Ольга, жительница Лудзы
Ольга, жительница Лудзы

Журналиста Александра Невзорова объявили в розыск

Журналист Александр Невзоров ФОТО: скриншот видео

Российский журналист Александр Невзоров объявлен в розыск, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

Уже сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова по делу о статье о распространении "фейков про российскую армию".

По версии следствия, Невзоров "опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами РФ родильного дома в городе Мариуполе". Журналист сделал пост об этом в Instagram 9 марта, а в YouTube - 19 марта.

Сам Невзоров возбуждение против него уголовного дела пока не прокомментировал.

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