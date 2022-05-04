Фото, видео ⟩ В Салдусе прошел военный парад, который смотрели более 1000 человек

Видео: В Салдусе состоялся военный парад, который смотрели более 1000 человек

Как латвийских, так и других солдат НАТО на параде принимали президент Эгил Левитс и министр обороны Артис Пабрикс.

В своем выступлении Пабрикс среди прочего отметил, что в повседневной жизни не всегда получается задуматься о том, насколько хрупка свобода. Как видно на примере Украины и других стран, свобода может быть оспорена в любой момент, отметил политик, подчеркнув, что свободу лучше всего защищать сообща.

Солдаты других стран НАТО ответили на приветствие президента на латышском языке.

Галерея: В Салдусе состоялся военный парад, который смотрели более 1000 человек

В параде также приняли участие военнослужащие сил НАТО в Латвии, представленные солдатами из Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Исландии.

Во время военного парада присутствующие также имели возможность наблюдать за демонстрацией наземной и воздушной техники.

На мероприятии мэр Салдуса Марис Зустс через министра обороны торжественно вручил латвийский флаг председателю Алуксненской городской думы Дзинтарсу Адлерсу, так как 4 мая в следующем году военный парад пройдет в Алуксне.

Левитс поблагодарил НВС за профессионализм и дисциплину

Президент Эгил Левитс поблагодарил вооруженные силы Латвии за их профессионализм и дисциплину. Об этом он заявил во время военного парада в Салдусе, посвященного 32-й годовщине принятия Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики.

От имени народа Левитс поблагодарил Национальные вооруженные силы (НВС), пограничников, полицию, пожарных и спасателей за их службу, профессионализм и дисциплину.

Левитс заявил, что они защищают государство и неприкосновенность ее территории, и подчеркнул, что государство является высшим воплощением воли нации к самоопределению.

"Вы также защищаете идентичность и ценности нашей страны и народа, мировоззрение, проистекающее из нашей культуры и истории, которую мы вместе пережили", - сказал президент.

Борьба украинского народа за свободу и независимость своего государства показывает, насколько важны вооруженные силы, поддерживаемые внутренними службами и обществом в целом, для существования государства. Вторжение России в Украину также показывает, что, возможно, и в 21-м веке в Европе придется защищать свою страну с оружием в руках, сказал Левитс.

НАТО заверяет, что каждый квадратный метр земли каждого государства-члена будет защищен. В настоящее время командующие НАТО работают над развертыванием постоянной и полноценной военной группировки на восточном фланге альянса, в том числе в Балтийском регионе, поэтому Латвия приступила к поиску места для новой военной базы НАТО, сказал президент.

Он пояснил, что база будет иметь сдерживающее значение, уровень боеготовности будет значительно повышен, а безопасность Балтии укреплена "весьма возможным и долгожданным" вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Участие в сильнейшем в мире альянсе накладывает обязательства, поэтому важно, чтобы НВС, службы внутренних дел и спасатели были хорошо обучены, оснащены и действовали профессионально, отметил президент.

Латвия ощущает солидарность с Украиной, поддерживает ее всеми возможными способами, в том числе оказывает существенную военную помощь, сказал Левитс.