В Латвию возвращаются несколько российских телеканалов. Суд объяснил почему

29 апреля суд удовлетворил ходатайство SIA Global Media о временной защите и приостановил действие решения NEPLP о запрете на распространение в Латвии телепрограмм THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и THT Music.

В своем решении суд не ставил под сомнение компетенцию NEPLP в вопросе запрета на распространение телевизионных программ и пришел к выводу, что он может наложить такой запрет, если распространение программ представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку в Латвии. В то же время суд, по-видимому, пришел к выводу, что NEPLP не предоставил адекватного обоснования угрозы, которую несут данные телеканалы Латвии, и того, что продолжение их трансляции может нарушать санкции США.

Решение суда может быть обжаловано в окружном административном суде в течение 14 дней со дня принятия решения.

Решение о блокировке развлекательных каналов было принято NEPLP в начале марта на основании того, что компания, связанная с российским "Газпром-Медиа Холдинг", находится в санкционном списке Бюро по контролю за иностранными активами (OFAC) Государственной кассы США.

По мнению суда, тот факт, что программы, прямо или косвенно принадлежащие "Газпромбанку", работают в латвийском информационном пространстве, не угрожает ему, а факт санкций OFAC ни о чем не говорит. NEPLP намерено обжаловать решение.

Как сообщалось, 7 марта NEPLP принял решение исключить из списка программ, ретранслируемых в Латвии, 18 российских телеканалов - ТНТ-Comedy, ТНТ 4, TNT4 International, FRIDAY International ("Пятница"), ТНТ, KHL TV Channel, TNT Music, "Кинопремьера", "КИНОСВИДАНИЕ", "Мужское кино", "Ля-минор ТВ", "Авто Плюс - Телеканал Авто-Плюс", "Ностальгия", "Живи!", "Кто есть кто", "Малыш-ТВ", "Русская ночь", Zee TV.

После вторжения России в Украину в Латвии было приостановлено вещание десятков российских и белорусских телеканалов. NEPLP подчеркивает, что это сделано для предотвращения угрозы безопасности Латвии.