ЦРУ разместило в Instagram инструкцию, как безопасно передать США разведданные из России

В понедельник, 2 мая, ЦРУ разместило в Instagram пост о том, как установить "защищенный виртуальный контакт" с ЦРУ для граждан России и передать агентству информацию.

Запись содержит инструкции на русском языке о том, как получить программное обеспечение Tor, чтобы "гарантировать высочайший уровень безопасности" и получить доступ к каналу ЦРУ. Браузер Tor обеспечивает анонимность в Интернете. Агентство сообщает, что запись предназначена для "тех, кто чувствует себя угнетенным из-за несправедливой войны российского правительства".

Представитель ЦРУ сообщил The Washington Post, что в последнее время связаться с агентством пытаются все больше и больше россиян: "Встревоженные граждане России пытаются вступить в контакт с ЦРУ, и мы хотим обеспечить для них безопасный способ связи с нами".

Для доступа к Tor потенциальные поставщики информации не должны использовать свой личный или рабочий компьютер, вместо этого ЦРУ рекомендует использовать компьютер и подключение к сети, не связанные с их личностью, говорится в записи.

Также нужно убедиться, что браузеры, к примеру, Google Chrome, Firefox или Safari, обновлены и находятся в режиме приватного просмотра или "инкогнито". ЦРУ признает, что если россияне хотят связаться с агентством без использования Tor, им обязательно нужно использовать VPN или виртуальную частную сеть.

"Не используйте VPN с провайдером, расположенным в России, Китае или других странах, которые считаются недружественными по отношению к США", - предупреждает ЦРУ. Агентство также рекомендовало использовать платную версию VPN. В записи содержится ссылка на канал агентства, на котором просят указать свое полное имя, фамилию, описание должности и тип информации, которой они располагают.

"Мы призываем вас быть осторожными, чтобы защитить себя. Ваша безопасность превыше всего", - заявили в ЦРУ.

После того, как в марте этого года Кремль начал блокировать социальные сети и новостные сайты, спрос на услугу VPN в России резко вырос.