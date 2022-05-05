Чехия попросила отсрочку на запрет импорта нефти из России

Чехия поддерживает санкции против России, но она не должна пострадать больше, чем Россия, заявил премьер.

Он призвал дать два-три года на строительство альтернативных маршрутов газопровода. В то же время Фиала указал, что Чехия в настоящее время готова поддержать пакет санкций.

"Мы ведем обширные обсуждения с другими европейскими странами по этому вопросу", - сказал премьер-министр Чехии.

По данным Чешской национальной статистической службы, в прошлом году половина из 6,8 млн тонн нефти, потребляемой в Чехии, была произведена в России. Однако в последние годы доля российской нефти в Чехии снизилась, например, в 2009 г. российская нефть составляла 70% потребления Чехии.

Президент ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что ЕС прекратит поставки российской сырой нефти в течение шести месяцев, а нефтепродуктов - к концу года.

Однако анонимные источники сообщили Еврокомиссии, что только Венгрия и Словакия, сильно зависящие от поставок российской нефти, планируют широкомасштабное освобождение от запрета ЕС на покупку российской нефти. Поскольку обе страны не имеют выхода к морю, они не могут найти альтернативные источники снабжения так же быстро, как другие страны.