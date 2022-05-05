Чт, 5.05.2022
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Маски в общественном транспорте могут быть отменены уже с 15 мая

Люди в масках. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Министерство транспорта разработало поправки в правила о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19, которые предусматривают отмену обязательного ношения масок в общественном транспорте с 15 мая.

Поправка предлагается ввиду отмены всех эпидемиологических мер предосторожности, снижающих риск распространения Covid-19 до низкого уровня, который может быть достигнут в мае.

Согласно письму Министерства здравоохранения, размещенному на общедоступном портале законопроектов, у министерства нет возражений против этих поправок.

"У нас нет возражений против такой формулировки", - говорится в письме.

Уже сообщалось, что большинство ограничений по Covid-19 в Латвии были сняты 1 апреля. Фактически единственным требованием, которое осталось в силе для населения, является ношение масок в общественном транспорте, медицинских учреждениях и учреждениях длительного социального обслуживания.

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