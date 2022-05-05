Колумбия выдала США наркобарона Дайро Усугу

Через полгода после задержания в Колумбии в США экстрадирован главарь колумбийского наркокартеля "Клан дель гольфо" ("Клан залива") Дайро Антонио Усуга, известный как Отониэль. Об этом в среду, 4 мая, сообщил в Twitter президент Колумбии Иван Дуке. "Должно быть абсолютно ясно, что наркотеррористов наше правительство ловит, экстрадирует или ликвидирует. И всем структурам "Клана дель гольфо": либо они подчиняются властям, либо их постигнет та же участь, что Отониэля", - заявил президент.

Una vez cumpla sus condenas en EEUU regresará a pagar por los crímenes que cometió en Colombia y debe colaborar con la justicia. Esta extradición evidencia que nadie está por encima del Estado colombiano; siempre estará por encima el Estado de Derecho sobre cualquier delincuente. pic.twitter.com/ojJJg442ps — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 4, 2022

Усуга был задержан в октябре прошлого года в своем укрытии в джунглях региона Ураба на северо-западе Колумбии. С тех пор 50-летний наркобарон находился под арестом в столице страны Боготе. Кроме торговли наркотиками его обвиняют в убийствах, вымогательстве, похищениях людей, заговоре и склонении несовершеннолетних к преступной деятельности.

Усуга считался одним из самых разыскиваемых лиц в США

Обвинение в наркоторговле Усуге предъявлено прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. Он был одним из наиболее разыскиваемых лиц в списке ведомства США по борьбе с наркобизнесом. Как завил президент Колумбии, отбыв наказание в США, Усуга вернется на родину и ответит здесь за все совершенные преступления.