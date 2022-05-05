В акции "Посети латвийские замки и поместья 2022" примут участие 60 объектов

Всего в акции участвуют 60 замков и поместий, многие из которых в последнее время претерпели серьезные изменения - смену владельцев, консервацию, реновацию и другие масштабные преобразования. Среди них замки в Добеле, Цесвайне, Алуксне, Яунауце, Крустпилсе, Лиелстраупе, Падуре, Сигулде и Стамериене. "Мы также рады "новичкам", присоединившимся к нам в этом году и выразившим готовность распахнуть свои двери для гостей. Это поместье Яунладе, Добельский замок, поместье Лиелборне, Рундальский замой, Тиньгерский замой, а также Варкавский и Вецмемельский замки", - рассказывает президент Латвийской ассоциации замков и поместий, добавляя, что в этом году ассоциация готовит полноценную развлекательную программу, чтобы путешественники не просто "забегали" в замок или поместье, а тщательно ознакомились с ним, отгадали загадку, нашли сокрытое или выполнили задание, чтобы получше узнать место, в котором им довелось побывать.

Например, уже 6 мая в Скайсткалнском поместье гостей ждет открытие акции, которое ознаменует праздник песни и танца "Весна в Шенберге". Малпилское поместье в День матери 8 мая предложит путешественникам бесплатную игру на ориентирование с фотографиями. Многие замки и поместья примут участие в Ночи музеев 14 мая, а в Краславском замке будет доступна элегантная коллекция фарфоровых кукол О. Грибуле. В свою очередь Унгурмуйжа 21 мая будет встречать гостей особой концертной программой с участием Айвара Херманиса и Вячеслава Митрохина.

"Культурная программа в этом году очень насыщенная, поэтому призываем ею как следует насладиться! Больше информации об акции ищите на домашней странице www.pilis.lv и помните, что перед тем, как отправиться в какой-то из замков или поместий, следует убедиться, что они открыты, и проверить актуальную развлекательную программу, поскольку летом в замках и поместьях могут проходить закрытые мероприятия", - информирует Я. Лазданс.

Об акции

Кампания организована Латвийской ассоциацией замков и поместий в сотрудничестве с LIAA. В акции могут принять участие все жители Латвии, которые в период с 01.05 по 30.09.2022 года посетят участвующие в акции поместья, замки и парки и насладятся их мероприятиями и культурной программой. Приняв участие в мероприятиях, посетители получат отметку о посещении объекта в контрольном листе. Контрольный лист можно скачать на сайтах www.pilis.lv, www.latvia.travel или распечатать в любом из пунктов проведения кампании. Посетители должны набрать не менее 30 отметок и представить заполненный контрольный лист в любом из замков, усадеб или отправить его в электронном виде (сканирование, фотографирование) на адрес akcija@pilis.lv до 30.09.2022. Каждый посетитель может представить только один регистрационный контрольный лист для участия в розыгрыше призов и финальном розыгрыше приглашений на мероприятие.

Найти дополнительную информацию о кампании можно на сайте www.pilis.lv и в профиле Латвийской ассоциации замков и поместий в Facebook, а идеи для путешествий можно найти на сайте www.latvia.travel и в профиле Atklāj Latviju no jauna.