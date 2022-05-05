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Анджелина Джоли рассказала о своей поездке в Украину

Актриса США и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли в детской больнице Львова с ребенком, пострадавшим от ракетного обстрела железнодорожного вокзала Краматорска. (Западная Украина, 30 апреля 2022 г.). ФОТО: EPA/Paul Conroy / Scanpix

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли (Angelina Jolie) рассказала подписчикам о своей о поездке в Украину.

Из снимков понятно, что во Львове Анджелина Джоли посетила одну из больниц и пообщалась с детьми. Актрисе показали "особый камень", который нашла девочка и играла с ним, не понимая, что это осколок снаряда.

"Многим детям, пострадавшим во время обстрела вокзала в Краматорске, недавно удалили из тела осколки [снарядов] - это трудный и болезненный процесс. Фрагменты осколков, находившиеся близко к жизненно важным органам, было слишком опасно удалять: они остались в телах некоторых детей", - написала Джоли.

Она отметила, что не видит необходимости в том, чтобы причинять вред детям, как телесный, так психологический и эмоциональный. Анджелина Джоли добавила, что борьба за прекращение боевых действий - это "гонка" за снижением числа убитых, раненых и покинувших родину людей.

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