Чт, 5.05.2022
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Алексей Навальный о переводе в другую колонию

В Берлине разрешили 9 мая провести "Бессмертный полк" - но без военных символов

Шествие "Бессмертный полк" на праздновании 9 мая ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Власти Берлина согласовали проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая, но с ограничениями. Об этом сообщила координатор проекта Яна Заугарова в соцсети "ВКонтакте".

На мероприятии будут запрещены символы V и Z в любом виде, любые флаги, георгиевская лента, военная форма и музыкальные марши.

Заугарова отметила, что несоблюдение требований будет расценено как провокация.

 

Напоминаем, что в Латвии 9 мая, которое объявлено в этом году днем памяти жертв войны в Украине, запрещены все массовые мероприятия, кроме связанных с днем траура.

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