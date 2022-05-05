В Берлине разрешили 9 мая провести "Бессмертный полк" - но без военных символов

На мероприятии будут запрещены символы V и Z в любом виде, любые флаги, георгиевская лента, военная форма и музыкальные марши.

Заугарова отметила, что несоблюдение требований будет расценено как провокация.

Напоминаем, что в Латвии 9 мая, которое объявлено в этом году днем памяти жертв войны в Украине, запрещены все массовые мероприятия, кроме связанных с днем траура.