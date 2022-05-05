В Берлине разрешили 9 мая провести "Бессмертный полк" - но без военных символов
Власти Берлина согласовали проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая, но с ограничениями. Об этом сообщила координатор проекта Яна Заугарова в соцсети "ВКонтакте".
Власти Берлина согласовали проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая, но с ограничениями. Об этом сообщила координатор проекта Яна Заугарова в соцсети "ВКонтакте".
На мероприятии будут запрещены символы V и Z в любом виде, любые флаги, георгиевская лента, военная форма и музыкальные марши.
Заугарова отметила, что несоблюдение требований будет расценено как провокация.
Напоминаем, что в Латвии 9 мая, которое объявлено в этом году днем памяти жертв войны в Украине, запрещены все массовые мероприятия, кроме связанных с днем траура.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!