По запросу США в Фиджи арестовали суперъяхту олигарха Сулеймана Керимова
По просьбе Министерства юстиции США Республика Фиджи арестовала яхту, принадлежащую собственнику российской финансовой и промышленной группы Nafta Moscow Сулейману Керимову.
По просьбе Министерства юстиции США Республика Фиджи арестовала яхту, принадлежащую собственнику российской финансовой и промышленной группы Nafta Moscow Сулейману Керимову.
106-метровая яхта Amadea оценивается примерно в 300 млн евро.
Яхта арестована в связи с подозрением в нарушении санкций и коррупции, сообщило Министерство юстиции США.
После вторжения России в Украину Керимова, который считается одним из ближайших союзников президента России Владимира Путина, в свои санкционные списки включили США, Великобритания и Европейский союз.
В связи с международными санкциями, предусматривающими замораживание активов российских граждан как в Европе, так и в других странах, в мире арестованы виллы, яхты, самолеты, банковские счета и другие активы российских богачей, подверженных санкциям.
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