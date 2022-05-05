Пт, 6.05.2022
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Янис Кажоциньш, экс-глава Бюро по защите Сатверсме

По запросу США в Фиджи арестовали суперъяхту олигарха Сулеймана Керимова

Суперяхта Amadea, принадлежащая Керимову ФОТО: AFP/SCANPIX

По просьбе Министерства юстиции США Республика Фиджи арестовала яхту, принадлежащую собственнику российской финансовой и промышленной группы Nafta Moscow Сулейману Керимову.

106-метровая яхта Amadea оценивается примерно в 300 млн евро.

Яхта арестована в связи с подозрением в нарушении санкций и коррупции, сообщило Министерство юстиции США.

После вторжения России в Украину Керимова, который считается одним из ближайших союзников президента России Владимира Путина, в свои санкционные списки включили США, Великобритания и Европейский союз.

В связи с международными санкциями, предусматривающими замораживание активов российских граждан как в Европе, так и в других странах, в мире арестованы виллы, яхты, самолеты, банковские счета и другие активы российских богачей, подверженных санкциям.

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