ЕС планирует применить санкции против Алины Кабаевой

Кабаева неофициально считается любовницей Путина, швейцарская газета SonntagsZeitung сообщила, что у Кабаевой от Путина два ребенка.

Европейская комиссия в среду подала на утверждение странам-членам пакет санкций, направленных против России, который предусматривает полную эмбарго для российской нефти, а также санкции на несколько десятков человек.

Венгрия, Словакия и многие другие страны пока возражают против этих санкций, желая получить право на несоблюдение нефтяного эмбарго.

Если все страны-члены ЕС смогут договориться о новом пакете санкций, то Кабаевой запретят въезд в ЕС и заморозят ее средства в ЕС.

В проекте санкций ЕС указано, что Кабаева является председателем правления директоров компании National Media Group. У этой компании есть акции практически всех крупных СМИ России.

США считают, что Кабаева вовлечена в сокрытие личного богатства Путина за границей, а она и ее семья получили богатство благодаря близким отношениям с Путиным и его ближайшим кругом.

В новый список санкций включены также три журналиста Государственного агентства новостей РИА "Новости" - за участие в распространении пропаганды правительства; патриарх РПЦ Кирилл; военные, подозреваемые в военных преступлениях в Буче; и члены семьи пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.