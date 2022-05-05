Пт, 6.05.2022
Я считаю, в данный момент этот памятник не нужно трогать по трём причинам. Во-первых, снова уйдут миллионы, которых у нас нет. Во-вторых, это ещё больше расколет наше общество, в котором и так всё очень обострено. В-третьих, мы разозлим нашего агрессивного соседа. Майрис Бриедис, латвийский боксёр
Майрис Бриедис, латвийский боксёр

ЕС планирует применить санкции против Алины Кабаевой

Владимир Путин и Алина Кабаева. ФОТО: ITAR-TASS

Европейский союз предложил применить санкции к бывшей олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Алине Кабаевой, которая, как считается, имеет близкие отношения с президентом России Владимиром Путином, свидетельствует документ, попавший в распоряжении агентства AFP.

Кабаева неофициально считается любовницей Путина, швейцарская газета SonntagsZeitung сообщила, что у Кабаевой от Путина два ребенка.

Европейская комиссия в среду подала на утверждение странам-членам пакет санкций, направленных против России, который предусматривает полную эмбарго для российской нефти, а также санкции на несколько десятков человек.

Венгрия, Словакия и многие другие страны пока возражают против этих санкций, желая получить право на несоблюдение нефтяного эмбарго.

Если все страны-члены ЕС смогут договориться о новом пакете санкций, то Кабаевой запретят въезд в ЕС и заморозят ее средства в ЕС.

В проекте санкций ЕС указано, что Кабаева является председателем правления директоров компании National Media Group. У этой компании есть акции практически всех крупных СМИ России.

США считают, что Кабаева вовлечена в сокрытие личного богатства Путина за границей, а она и ее семья получили богатство благодаря близким отношениям с Путиным и его ближайшим кругом.

В новый список санкций включены также три журналиста Государственного агентства новостей РИА "Новости" - за участие в распространении пропаганды правительства; патриарх РПЦ Кирилл; военные, подозреваемые в военных преступлениях в Буче; и члены семьи пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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