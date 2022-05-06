Пт, 6.05.2022
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ЕСПЧ отклонил жалобу чеченской семьи на Латвию за отказ во въезде в страну

Европейский суд по правам человека. Иллюстративное фото ФОТО: REUTERS/Vincent Kessler

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу чеченской семьи на отказ во въезде в Латвию, заявив, что поданные жалобы недопустимы по существу, поэтому производство по делу должно быть прекращено, сообщает МИД.

23 мая 2018 года семья из семи граждан России чеченского происхождения подала в ЕСПЧ жалобы на Латвию в связи с возможными пытками, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и коллективным выдворением.

Заявители утверждали, что 24 ноября 2017 года они прибыли на пограничный контрольно-пропускной пункт Индра на латвийско-белорусской границе с 22 другими лицами, чтобы просить убежища в Латвии. Однако их ходатайства о предоставлении убежища, опасения по поводу преследований в стране их происхождения и плохих условиях жизни в Беларуси, из которой они въехали, были отклонены без оценки. Было принято решение отказать въезде в Латвию, поскольку у них не было действительного въездного документа.

Заявители утверждали, что сотрудники Государственной пограничной службы, принимая решение об отказе во въезде в Латвию без учета их индивидуальной ситуации, подвергли первого заявителя "цепочке возврата" из Латвии в Беларусь и далее в Россию, где отец впоследствии подвергся пыткам, а остальные члены семьи остались в ситуации неопределенности, испытывая стресс и страх. Заявители также утверждали, что они подверглись коллективному выдворению и не имели эффективных средств правовой защиты.

Оценивая жалобы заявителей на возможные нарушения в Латвии, ЕСПЧ напомнил об основных принципах, закрепленных в его прецедентном праве, о том, что высылка иностранца может представлять собой нарушение Европейской конвенции о правах человека, если он или она подвергается пыткам или бесчеловечному обращению в стране назначения или унижающее достоинство обращение. ЕСПЧ также напомнил, что в ситуации, когда государство высылает иностранца в третью страну без изучения существа ходатайства этого лица о предоставлении убежища, решающий вопрос заключается в том, будет ли это лицо иметь доступ к надлежащей процедуре предоставления убежища в этой третьей стране.

Обращаясь к фактам дела, ЕСПЧ установил, что между заявителями и Правительством существовал спор относительно того, действительно ли 24 ноября 2017 года заявители подали заявление о предоставлении убежища в Латвии. Оценивая представленные доказательства, ЕСПЧ пришел к выводу, что, вопреки жалобам заявителей на Литву и Польшу в ЕСПЧ, в которых ЕСПЧ установил нарушения прав, гарантированных Конвенцией, в настоящем деле не было достаточных доказательств того, что заявители фактически искали убежища в Латвии

В отличие от доказательств, представленных заявителями в делах ЕСПЧ "М.А. и другие против Литвы" и "М.К. и другие против Польши", в настоящем деле заявители не представили в ЕСПЧ копии или другие доказательства своих ходатайств о предоставлении убежища

ЕСПЧ также пришел к выводу об отсутствии доказательств того, что заявители ссылались на слово "азул", которое часто используется в чеченском языке для обозначения слова "убежище". ЕСПЧ отметил, что отсутствие таких доказательств было особенно удивительным, учитывая, что интересы заявителей во всех делах представлял один и тот же представитель. Кроме того, ЕСПЧ отметил, что, хотя Агентство ООН по делам беженцев и выражало обеспокоенность по поводу идентификации просителей убежища на латвийской границе, эти соображения касались ситуации, существовавшей до вступления в силу закона о предоставлении убежища и более чем за два года до лежавшего в основе события.

Принимая во внимание предыдущие попытки заявителей искать убежища в Польше и Литве и их способность предоставить документальные доказательства по этим делам, заявители не смогли убедительно объяснить, почему они не могли представить аналогичные доказательства в этом деле и международные доказательства, подтверждающие их согласие ходатайств о предоставлении убежища на пограничном контрольно-пропускном пункте Индра, ЕСПЧ пришел к выводу, что заявители не представили достаточных доказательств того, что они действительно подали ходатайство о предоставлении убежища в Латвии 24 ноября 2017 года.

Принимая во внимание эти соображения, ЕСПЧ признал жалобы заявителей на возможные нарушения Конвенции в Латвии неприемлемыми по существу.

Оценивая жалобы заявителей на возможные нарушения Конвенции, ЕСПЧ, ссылаясь на свою прецедентную практику, указал, что аналогичные решения, принятые в отношении ряда иностранцев, сами по себе не могли привести к коллективной высылке, так как у каждого лица была возможность представить свои аргументы против высылки.

ЕСПЧ также пришел к выводу, что у заявителей было достаточно возможностей для подачи своих личных возражений компетентным учреждениям против выдворения. В частности, ЕСПЧ установил, что у заявителей было несколько бесед или интервью с должностными лицами пограничной охраны как в поезде, так и в здании пограничного пункта Индра, где они провели несколько часов

Также ЕСПЧ установил, что эти разговоры или интервью с заявителями велись на русском языке, который они понимали. Кроме того, ЕСПЧ также согласился с доводом Правительства о том, что решение об отказе во въезде в Латвию объяснялось тем, что не у всех заявителей была виза для въезда в Латвию и, следовательно, в Европейский Союз. А именно, в решениях конкретно указывалось, что заявителям было отказано во въезде в Латвию, поскольку у них не было действующего въездного документа – визы или вида на жительство. В свете этих соображений ЕСПЧ признал жалобы заявителей на возможные нарушения Конвенции неприемлемыми.

Заявители - семья российских граждан чеченского происхождения - отец, мать и их пятеро несовершеннолетних детей. Заявители утверждают, что в ноябре 2017 года вторая заявительница находилась на четвертом месяце беременности, плохо себя чувствовала и боролась с головокружением.

11 апреля 2017 года заявители прибыли в белорусский город Брест, где они могли проживать на законных основаниях в течение 90 дней как российские граждане, то есть до 10 июля 2017 года. По словам заявителей, из-за отсутствия средств в Беларуси им пришлось полагаться на гуманитарную помощь, предоставляемую неправительственными организациями. В этот период заявители неоднократно пытались пересечь польско-литовскую границу. Во всех этих случаях заявителям было отказано во въезде в государство, поскольку у них не было действующего въездного документа - визы.

Ранним утром 24 ноября 2017 года заявители и еще 22 гражданина России добрались на поезде до латвийского пограничного пункта Индра. Заявители утверждают, что, как только сотрудники пограничной охраны прибыли в поезд для проверки документов, они письменно подали прошение о предоставлении убежища и заявили, что находятся в Беларуси нелегально в течение длительного времени, так как первый заявитель не мог вернуться в Россию, где ему угрожали пытками.

Заявители утверждают, что сотрудники СГД приказали им сойти с поезда и отправиться на пограничный контрольно-пропускной пункт для продолжения документальной проверки. Семью заявителей поместили в отдельную комнату. Примерно через четыре часа заявителям сообщили, что им отказано во въезде в Латвию, а в паспортах заявителей был проставлен штамп о том, что во въезде отказано из-за отсутствия действительных въездных документов. Заявители утверждают, что им не были предоставлены копии принятых решений, поскольку они отказались подписывать эти решения. Затем заявителей отвезли обратно к белорусской границе.

Согласно информации и документам, собранных пограничниками, 24 ноября 2017 г. ни в письменной, ни в устной форме на погранпереходе Индра от российских граждан не поступало ни одного заявления о предоставлении убежища. В этот день на пограничном пункте Индра пограничниками были вынесены и зарегистрированы решения об отказе во въезде в Латвию в связи с отсутствием действительных документов для въезда 29 гражданам России, включая семьи заявителей. Принятые решения подписываются не заявителями, а двумя свидетелями о том, что лицо отказалось подписывать решение

После решений о возвращении от 24 ноября 2017 г. заявители продолжали оставаться в Беларуси, предприняв несколько неоднократных попыток въехать в Польшу. Согласно версии, изложенной в обращении заявителей в ЕСПЧ, первого заявителя вызвали в полицию в Беларуси в конце декабря и предупредили, что он и его семья должны будут покинуть страну до конца года, в противном случае они будут депортированы и им будет отказано во въезде в Беларусь.

28 декабря 2017 года заявители поехали поездом в Смоленск, Россия, где первый заявитель был немедленно арестован. Первый заявитель утверждал, что его пытали после ареста, и представил в ЕСПЧ фотографии, на которых видны синяки на его теле

Второй заявитель со своими детьми вернулся в Беларусь в начале 2018 года, но уже 7 января в Польше прошение о предоставлении убежища было принято. В марте 2018 года первый заявитель также был допущен в Польшу и присоединился к семье в центре предоставления убежища. Однако ходатайство о предоставлении убежища в Польше не было полностью рассмотрено, поскольку заявители покинули центр предоставления убежища и переехали в Германию. В настоящее время заявители находятся во Франции.

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