ЕСПЧ отклонил жалобу чеченской семьи на Латвию за отказ во въезде в страну

ЕСПЧ также пришел к выводу, что у заявителей было достаточно возможностей для подачи своих личных возражений компетентным учреждениям против выдворения. В частности, ЕСПЧ установил, что у заявителей было несколько бесед или интервью с должностными лицами пограничной охраны как в поезде, так и в здании пограничного пункта Индра, где они провели несколько часов

Также ЕСПЧ установил, что эти разговоры или интервью с заявителями велись на русском языке, который они понимали. Кроме того, ЕСПЧ также согласился с доводом Правительства о том, что решение об отказе во въезде в Латвию объяснялось тем, что не у всех заявителей была виза для въезда в Латвию и, следовательно, в Европейский Союз. А именно, в решениях конкретно указывалось, что заявителям было отказано во въезде в Латвию, поскольку у них не было действующего въездного документа – визы или вида на жительство. В свете этих соображений ЕСПЧ признал жалобы заявителей на возможные нарушения Конвенции неприемлемыми.

Заявители - семья российских граждан чеченского происхождения - отец, мать и их пятеро несовершеннолетних детей. Заявители утверждают, что в ноябре 2017 года вторая заявительница находилась на четвертом месяце беременности, плохо себя чувствовала и боролась с головокружением.

11 апреля 2017 года заявители прибыли в белорусский город Брест, где они могли проживать на законных основаниях в течение 90 дней как российские граждане, то есть до 10 июля 2017 года. По словам заявителей, из-за отсутствия средств в Беларуси им пришлось полагаться на гуманитарную помощь, предоставляемую неправительственными организациями. В этот период заявители неоднократно пытались пересечь польско-литовскую границу. Во всех этих случаях заявителям было отказано во въезде в государство, поскольку у них не было действующего въездного документа - визы.

Ранним утром 24 ноября 2017 года заявители и еще 22 гражданина России добрались на поезде до латвийского пограничного пункта Индра. Заявители утверждают, что, как только сотрудники пограничной охраны прибыли в поезд для проверки документов, они письменно подали прошение о предоставлении убежища и заявили, что находятся в Беларуси нелегально в течение длительного времени, так как первый заявитель не мог вернуться в Россию, где ему угрожали пытками.

Заявители утверждают, что сотрудники СГД приказали им сойти с поезда и отправиться на пограничный контрольно-пропускной пункт для продолжения документальной проверки. Семью заявителей поместили в отдельную комнату. Примерно через четыре часа заявителям сообщили, что им отказано во въезде в Латвию, а в паспортах заявителей был проставлен штамп о том, что во въезде отказано из-за отсутствия действительных въездных документов. Заявители утверждают, что им не были предоставлены копии принятых решений, поскольку они отказались подписывать эти решения. Затем заявителей отвезли обратно к белорусской границе.

Согласно информации и документам, собранных пограничниками, 24 ноября 2017 г. ни в письменной, ни в устной форме на погранпереходе Индра от российских граждан не поступало ни одного заявления о предоставлении убежища. В этот день на пограничном пункте Индра пограничниками были вынесены и зарегистрированы решения об отказе во въезде в Латвию в связи с отсутствием действительных документов для въезда 29 гражданам России, включая семьи заявителей. Принятые решения подписываются не заявителями, а двумя свидетелями о том, что лицо отказалось подписывать решение

После решений о возвращении от 24 ноября 2017 г. заявители продолжали оставаться в Беларуси, предприняв несколько неоднократных попыток въехать в Польшу. Согласно версии, изложенной в обращении заявителей в ЕСПЧ, первого заявителя вызвали в полицию в Беларуси в конце декабря и предупредили, что он и его семья должны будут покинуть страну до конца года, в противном случае они будут депортированы и им будет отказано во въезде в Беларусь.

28 декабря 2017 года заявители поехали поездом в Смоленск, Россия, где первый заявитель был немедленно арестован. Первый заявитель утверждал, что его пытали после ареста, и представил в ЕСПЧ фотографии, на которых видны синяки на его теле

Второй заявитель со своими детьми вернулся в Беларусь в начале 2018 года, но уже 7 января в Польше прошение о предоставлении убежища было принято. В марте 2018 года первый заявитель также был допущен в Польшу и присоединился к семье в центре предоставления убежища. Однако ходатайство о предоставлении убежища в Польше не было полностью рассмотрено, поскольку заявители покинули центр предоставления убежища и переехали в Германию. В настоящее время заявители находятся во Франции.