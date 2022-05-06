Домбрава: памятник в Пардаугаве надо лишить неприкосновенности

Он указал на то, что на протяжении многих лет любого государственного деятеля называли радикальным, если он призывал к упразднению символов тоталитарного режима. По мнению Домбравы, должна была произойти еще одна кровопролитная война, чтобы народ смог выпрямить спину, согнувшуюся за 30 лет после оккупации.

"Это исторический момент, и это историческая победа самоуверенности латышей. Как и в подростковом возрасте, через 20 лет я за то, чтобы снять с "столпа позора" всякую защиту. Его нужно снести", - сказал он.

Депутат Европарламента Криста Баумане (Развитие/За!) поблагодарила Министерство иностранных дел, которое подготовило объяснение, почему Латвия больше не обязана сохранять памятник в Пардаугаве, что до сих пор вытекало из статьи 13 договора между Латвией и Россией.

Депутат Европарламента Иева Акуратере (Новая консервативная партия) также поблагодарила Министерство иностранных дел и его парламентского секретаря за разъяснение. По ее мнению, пришло время, когда депутаты вместе, несмотря на разногласия между партиями, договорятся о латвийском патриотическом мероприятии и примут решение, позволяющее отказаться от старого договора с Россией, которая проявляет агрессию.

"Мы надеялись, что эта агрессия прекратится, но теперь она угрожает всему миру. Я за то, чтобы мы разорвали это соглашение, чтобы мы могли навсегда убрать страшный символ агрессии со стороны Советской армии и России, чтобы он больше никогда не вернулся", - сказал политик.

Депутат Атис Лейиньш отметил, что Министерство иностранных дел проделало хорошую работу. По его мнению, МИД должен подготовить информацию для всех посольств, находящихся в Латвии, так как ожидается, что на сегодняшнее решение будет достаточно большая пропагандистская атака из Москвы. Лейиньш подчеркнул, что также поддерживает предложение демонтировать памятник в Пардаугаве.