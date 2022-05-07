В Италии задержали яхту "Шахерезада", которую связывали с Путиным

Яхта "Шахерезада"

Построенная немецкой компанией Luerssen в 2020 году 140-метровая яхта имеет две вертолетные площадки, бассейн и кинотеатр, согласно данным сайта SuperYachtFan.

С сентября прошлого года судно было пришвартовано для проведения ремонтных работ на верфи в городке Марина-ди-Каррара в пригороде Тосканы. В пятницу она собиралась отчалить, сообщил фотограф Франс-пресс (еще до того, как было опубликовано заявление итальянского правительства).

Не всегда легко определить право собственности на яхту, говорил агентству в конце марта источник, близкий к итальянскому расследованию. В пятницу он сказал, что в расследовании нет "ничего нового".

В марте капитан "Шахерезады" уверял, что владелец судна, имя которого он не называл, не числится ни в одном санкционном списке, писала газета New York Times.

При чем тут Путин

Точный владелец "Шахерезады" не установлен, но официальные лица в США заявили New York Times, что яхта якобы связана с Путиным, не уточняя при этом подробности.

Сторонники политика Алексея Навального также связывают ее с российским президентом. Они ссылались на имеющийся у них список экипажа, в который якобы входили несколько сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), занимающейся вопросами безопасности президента.

Согласно другим версиям, яхта может принадлежать бизнесмену Эдуарду Худайнатову, который раньше был одним из руководителей "Роснефти". Он не попал под санкции ЕС.

Би-би-си рассказывала о другом судне, которую называли "яхтой Путина", и нашла ее владельца в массиве документов "дворца Путина".

За две недели до войны на Украине яхта Graceful спешно покинула Гамбург и направилась в Калининград - возможно, из-за угрозы санкций. О готовящемся российском вторжении тогда сообщали только американские СМИ, а российские власти отвечали, что это провокации и дезинформация.

Graceful - 82-метровое комфортабельное прогулочное судно океанского типа, которое начинали строить на северодвинском "Севмаше", а заканчивали в Германии. На воду яхта была спущена в 2014 году и была названа Graceful ("Изящная"). На яхте есть бассейн, вертолетная площадка, два этажа апартаментов, гостевых кают и гостиных. Возможная стоимость оценивалась в 100 млн долларов.

"Яхтой Путина" судно назвали западные СМИ и специализированные порталы на основе нескольких косвенных фактов. Осенью 2021 года яхта Graceful прибыла в Гамбург на верфь Blohm and Voss на модернизацию, а в начале февраля покинула Гамбург, не дожидаясь окончания всех работ. Спустя несколько дней ее засняли на входе в Калининградский залив.

Согласно информации на сайте "Администрации морских портов Балтийского моря", ее собственник - некое АО "Аргумент". В России есть три компании с таким названием - две без следов активной деятельности, а третья из Геленджика и напрямую связана "дворцом Путина". Это роскошный комплекс рядом с селом Прасковеевка под Геленджиком, который был построен якобы для президента России.