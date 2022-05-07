ReTV: Умерла владелица Гайзинькалнса. Будущее горы неясно

Начавшиеся шесть лет назад переговоры о передаче Гайзинькалнса латвийскому государству зашли в тупик. Кажется, какое-то время этот вопрос не будет решен. Как сообщил ReTV Ziņas законный представитель семьи Апеле Матисс Кукайнис, Инесе Апеле скончалась 20 октября прошлого года. Матисс Кукайнис:

"Инесе скончалась. У нее не было ни детей, ни мужа, наследники - братья и сестры Инесе, которые уже являются совладельцами. Вершину горы - около гектара - наследники планируют отдать государству. Только вершину! Или самоуправлению или государству".

Даже если вершина горы будет отдана бесплатно, страна боится брать на себя сопутствующие обязательства, которые могут обойтись в несколько миллионов евро. Дайга Вилкасте, директор Департамента охраны природы VARAM: "Есть ряд условий, при которых этот дар вообще может быть реализован.

Эти условия обойдутся государству очень дорого. Это также одна из причин, почему очень трудно продолжать переговоры. Во-вторых, государству потребуются дополнительные ресурсы для содержания этого объекта, поэтому подарок пока не сделан.

Если эти требования не изменятся, то о принятии подарка говорить будет невозможно".

В свою очередь, самоуправление Мадонского края, которое в настоящее время обслуживает природную тропу Гайзиня, выражает готовность принять подарок и искать финансирование, но наследники больше склонны к переговорам с государством.

Между тем длительные перипетии вокруг Гайзинькалнса вызвали дискуссии в обществе, где часть негатива также была посвящена Инесе Апеле. Матисс Кукайнис: "Люди допускают, что семья Инесе должна это сделать. Не радуются, что кто-то вообще подумывает об этом, но считают, что это ее долг.

Она сама заплатила за измерение вершины, проделала большую работу, чтобы продвинуть процесс дарения вперед!".

В свою очередь, на вопрос, есть ли вероятность того, что остальная часть собственности - без вершины - будет продана владельцу прилегающего участка миллиардеру Юрию Шефлеру, Кукайнис отвечает так: "Продавать его пока не планируется. Сначала нужно разобраться с наследством. Потом семья решит, что делать дальше".

Ранее латышская семья, живущая в США, хотела подарить Латвии вершину Гайзинькалнса с одним очень строгим условием - эта вершина никогда не будет сдана в аренду или продана кому-либо еще в частную собственность.