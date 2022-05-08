Херд: "Джонни на амфетаминах сильно отличается от Джонни на опиатах"

По словам Херд, Депп впадал в приступы ярости после употребления алкоголя и наркотиков. Тогда он обвинял ее в неверности и неоднократно бил, пишет Esquire.

Напомним, что сейчас идет рассмотрение иска о клевете на 50 миллионов долларов, который подал Джонни Депп против Эмбер Херд.

Эмбер рассказала в суде, что спустя три года их знакомства на съемках экранизации романа Хантера С. Томпсона "Ромовый дневник" и начала отношений, у Деппа начались приступы ярости после употребления алкоголя и наркотиков. Актер обвинял ее в неверности, ударял кулаком о стену рядом с ее головой, толкал и неоднократно бил.

"Джонни на амфетаминах сильно отличается от Джонни на опиатах. Джонни на опиатах сильно отличается от кокаинового Джонни, который, в свою очередь, сильно отличается от Джонни на метаквалоне", - сказала Херд.

Херд указала, что впервые Джонни ее ударил за два года до свадьбы. Она утверждает, что Депп ударил ее три раза по улицу из-за того, что она посмеялась над татуировкой Wino, которая как оказалась посвящена бывшей возлюбленной Деппа и ранее выглядела как Winona forever. Сам Джонни Депп это происшествие отрицает.

После в 2013 году Депп обвинял ее в измене и ударял тыльной стороной ладони. Херд сказала, что у нее даже была кровь. После она показала фото синяка на руке, который присылала маме, после очередного раза, когда Джонни ее избил.

Эмбер добавила, что надеялась помочь Деппу отказаться от наркотиков и алкоголя и прожить с ним всю жизнь. Она привела слова самого Деппа, который якобы утверждал, что она "спасла его жизнь".

"Он был любовью всей моей жизни. Но он был также и чем-то другим. И это другое было ужасно", - добавила Херд.

Эмбер рассказала, что однажды Депп высунул ее йоркширского терьера из окна движущейся машины, а его сотрудники "замерли и ничего не сделали".

Напомним, ранее охранник Деппа Старлинг Дженкинс рассказал в суде, что Херд призналась ему, что именно она испражнилась на кровать актера, а не собаки, как она утверждала ранее в разговоре с супругом.