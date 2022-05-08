Сейчас 34-летняя Оксана Самойлова готовится к полету в космос. Блогер уже забронировала себе номер в первой в мире гостинице на орбите. Своей радостью она поделась с подписчиками.

Космическая станция корпорации Orbital Assembly по плану должна начать свою работу к 2025 году. По словам Самойловой, она в восторге от перспективы полететь в числе первых туристов на орбиту. Блогер призналась, что это ее самая большая мечта.

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"И я не шучу. Это моя самая большая мечта. Как только откроется бронь, я в первой туристической партии полечу в космос", - написала она.

Семья Самойловой и Джигана часто путешествует. В прошлом году супруги плавали в открытом море с акулой, ездили в пустыню, в горы Турции. Судя по фотографиям, сейчас они находятся в ОАЭ.