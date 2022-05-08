Оксана Самойлова готовится к полету в космос
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что полет на орбиту - ее самая большая мечта. Об этом она рассказала в соцсетях.
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что полет на орбиту - ее самая большая мечта. Об этом она рассказала в соцсетях.
Сейчас 34-летняя Оксана Самойлова готовится к полету в космос. Блогер уже забронировала себе номер в первой в мире гостинице на орбите. Своей радостью она поделась с подписчиками.
Космическая станция корпорации Orbital Assembly по плану должна начать свою работу к 2025 году. По словам Самойловой, она в восторге от перспективы полететь в числе первых туристов на орбиту. Блогер призналась, что это ее самая большая мечта.
"И я не шучу. Это моя самая большая мечта. Как только откроется бронь, я в первой туристической партии полечу в космос", - написала она.
Семья Самойловой и Джигана часто путешествует. В прошлом году супруги плавали в открытом море с акулой, ездили в пустыню, в горы Турции. Судя по фотографиям, сейчас они находятся в ОАЭ.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!