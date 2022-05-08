СГБ: Россия отчаянно пыталась найти в Латвии новых лидеров для реализации политики соотечественников

Как отмечается в отчете СГБ, как и в предыдущие годы, в прошлом году наиболее активную роль в сфере защиты прав соотечественников в Латвии играла партия "Русский союз Латвии" (РСЛ), которая пыталась себя позиционировать в качестве центральной и единственной политической силы, действующей в сфере защиты прав и интересов этих людей в Латвии и активно сотрудничающей с российскими официальными лицами. В своей публичной деятельности РСЛ пытался актуализировать якобы имеющие в Латвии место нарушения прав русскоязычных жителей, а также дискредитировать решения латвийских властей.

СГБ отмечает, что отвечающие за осуществление политики соотечественников за рубежом российские органы в 2021 году продолжали усилия, чтобы найти в Латвии новых лидеров для реализации этих задач.

По данным СГБ, представители Министерства иностранных дел России выражали недовольство тем, что на мероприятия соотечественников в Россию из Латвии в основном приезжают активисты старшего поколения, которые это сотрудничество рассматривают как возможность получить финансовые средства, но их влияние на общественные и политические процессы в Латвии незначительно. В этих условиях российские федеральные агентства "Россотрудничество" и "Росмолодежь" предприняли ряд мер по привлечению новых лидеров для реализации политики соотечественников.

Летом прошлого года "Росмолодежь" организовала форум для проживающей за рубежом русскоязычной молодежи "20.20", о попытках консолидировать проживающих за рубежом молодых людей свидетельствует и молодежный конкурс "Лидеры России", организованный неправительственной организацией "Россия - страна возможностей". С прошлого года в нем могут участвовать также молодые люди, проживающие за рубежом. Победители конкурса получают в награду финансирование для учебы в одном из российских вузов. В прошлом году в конкурсе участвовала и тогдашний главный редактор портала Baltnews - проживающая в России гражданка Латвии Алина Герлиня.

В попытках найти молодых активистов для достижения целей политики соотечественников в Латвии в начале 2021 года была создана незарегистрированная организация "Молодежный совет российских соотечественников в Латвии" (МСРСЛ). Как и предыдущие поиски новых лидеров для реализации политики соотечественников, создание и дальнейшую деятельность организации поддержал российский дипломатический корпус, который длительное время ведет в Латвии поиск молодых людей для пропаганды кремлевского видения мира, с помощью которых обеспечить преемственность идей политики соотечественников.

Из-за эпидемиологической ситуации мероприятия МСРСЛ в основном проводились в интернете, где организация распространяла информацию о проходящих в России просветительских мероприятиях для молодежи, а также участвовала в различных онлайн-конференциях с соотечественниками из других стран.

В соответствии с приоритетными направлениями работы МСРСЛ часть ресурсов была направлена на празднование значимых для внешней политики России исторических событий, якобы борясь с распространяемой Западом "фальсификацией" истории.

Во второй половине прошлого года руководителем МСРСЛ стала активистка РСЛ, студентка Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Андриец, которая регулярно участвовала в мероприятиях с целью кремлевской пропаганды политики соотечественников, чтобы создать представление о Латвии как о стране, угнетающей русских.