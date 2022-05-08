Видео ⟩ Защитники "Азовстали" устроили пресс-конференцию

В начале брифинга выступил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, а затем Самойленко отвечал на вопросы по-английски.

По их словам, на территории "Азовстали" находится "множество погибших гражданских и военных" и несколько сотен раненых. Самойленко сказал, что политики "отмечают небольшие победы" - например, эвакуацию нескольких сотен человек из Мариуполя, - в то время как в городе было убито более 25 тысяч человек.

Кроме того, Самойленко заявил, что медицинские работники, подготовку эвакуации которых с территории завода анонсировали украинские власти, "истощены". Но, по его словам, в случае эвакуации врачей военные будут ограничены в получении медицинской помощи.

Сами бойцы "Азова", по его словам, могут быть "только эвакуированы", поскольку потратили "все ресурсы для эффективной обороны". Сдаться в плен для них, по словам Самойленко, не является приемлемым вариантом; он привел в пример историю военнослужащего, который попал живым на пропагандистское видео про сдачу украинцев в плен, "а затем мать получила сообщение о его смерти".