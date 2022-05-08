СМИ: патриоты чаще националистов соблюдали Covid-ограничения и вакцинировались

В начале распространения Covid-19 Министерство образования и науки создало государственную программу для поддержки исследований, связанных с пандемией. Два профессора социальной психологии - Иварс Аустерс из Латвийского университета и Винета Силкане из Видземской высшей школы - использовали это для измерения того, как патриотизм и национализм повлияли на отношение людей к ограничениям и вакцинам. Аустерс также изучал, что отличает патриотов от националистов, и за это его резко критиковали. Он считает, что это слишком важный вопрос, чтобы не продолжать исследования.

Патриотов исследователи выбрали по тому, что они гордятся принадлежностью к Латвии, чувствуют себя с ней тесно связанными, чувствуют принадлежность к какому-либо из исторических краев Латвии и нескольким другим признакам. Националистов выделяли по большому желанию считать свою нацию лучшей, чем другие, закрытость к другим национальностям, поддержке того, что этническое большинство государства всегда должно обладать большим политическим правом.

Националистически настроенные люди были более скептичными к вакцинам, и ограничения оценивали более критично.

Возможный ответ на вопрос, почему есть такая разница, дает следующая работа Аустера и еще нескольких исследователей Латвийского университета, которая еще находится в разработке. Она показывает, что националисты менее довольны жизнью, критичнее оценивают свои возможности влиять на политические процессы и более циничны. Они не доверяют политической системе Латвии.

За весь период пандемии за настроением общественности в повседневной жизни следил центр изучения общественного мнения SKDS. Замеченный в опросах скептицизм населения не был сюрпризом для центра.

Руководитель исследовательского центра общественного мнения считает, что главной причиной недоверия являются ошибки в работе политиков и должностных лиц, которые не прислушивались к обществу и социальным партнерам.

Первые поиски отстраненности социолога Лиену Озолиню привели к 4 мая 1990 года, когда единство общества было самым высоким. Это совпало со временем, когда доминировали идеи экономического развития - максимально свободный рынок, возможно, меньшее вмешательство государства и минимальная социальная защита. Эти идеи повлияли на то, как формировалась восстановленная страна.

Неуверенность создает недоверие, поэтому это не просто совпадение, что в странах, где меньше неравенство и меньше социальная неуверенность, люди быстрее отправились вакцинироваться.

Для уменьшения отчужденности безопасного рецепта нет, признаются исследователи. Однако критически важно инвестировать в образование, здравоохранение и систему социального обслуживания. В противном случае единственным, что объединяет жителей, является национальная идентичность.