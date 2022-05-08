Страны "Большой семерки" обещают постепенно отказаться от российской нефти
Страны G7 в воскресенье пообещали постепенно отказаться от российской нефти, но не уточнили, что именно будет делать каждая страна.
Страны G7 в воскресенье пообещали постепенно отказаться от российской нефти, но не уточнили, что именно будет делать каждая страна.
Лидеры стран G7 - США, Канады, Германии, Франции, Японии, Великобритании и Италии - сегодня встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и упомянули конец Второй мировой войны в Европе.
После видеоконференции страны G7 объявили, что обязуются постепенно прекратить свою зависимость от российских энергоресурсов, в том числе постепенно отказаться или запретить импорт российской нефти.
В совместном заявлении страны G7 обещали это сделать организованно и постепенно, давая время миру обеспечить альтернативные поставки.
"Мы продолжим и поднимем на новый уровень нашу кампанию против финансовых элит и членов семей, поддерживающих президента Путина в его войне и разбазаривании ресурсов российского народа", - говорится в заявлении G7.
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