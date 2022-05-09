9 мая в Риге: как это было
9 мая в 2022 году выдалось отличным от остальных, в том числе и тем, что ансамбль памятников в парке Победы в Риге оказался ограничен для свободного посещения.
9 мая в 2022 году выдалось отличным от остальных, в том числе и тем, что ансамбль памятников в парке Победы в Риге оказался ограничен для свободного посещения.
Однако, несмотря на призыв 9 мая не собираться у мемориалов советскому режиму, в Риге к памятнику в Пардаугаве шли люди, хоть и в значительно меньшем количестве, чем в прошлые годы.
Как сообщает агентство LETA, в этот раз людей куда меньше, они приходили с меньшей помпезностью, принимая во внимание запрет на использование прославляющей советский режим символики.
Очередь из желающих возложить цветы
Во второй половине дня у памятника в Пардаугаве выстроилась очередь из желающих возложить цветы, сообщает агентство LETA.
Очередь была не слишком большая, но поток людей по сравнению с утренними часами значительно вырос. У памятника находились в основном люди в возрасте и отдельные семьи с детьми. В целом обстановка у памятника была спокойная, конфликтов и провокаций не возникало.
Среди пришедших было слышно недовольство, что принесенные цветы размещают у ограждения, на котором изображен флаг Украины.
В основном люди приходили возложить цветы и уходят, но некоторые стояли и наблюдали за происходящим.
К сожалению, не все воспользовались мусорными баками и окрестности парка выглядят так:
Видео: 9 мая 2022 года в Риге
Видео: Украинские флаги в парке Победы 9 мая 2022 года
Видео: Задержание девушки с флагом украинской повстанческой армии в парке Победы 9 мая 2022 года
Галерея: Вторая половина дня 9 мая 2022 года в Риге
Галерея: 9 мая 2022 года в Риге
Что происходило ранее
Утром возложить цветы пришли представители посольства России, в том числе посол Михаил Ванин. Представителям посольства разрешили самим возложить цветы ближе к памятнику. Представители посольства надолго у памятника не задержались и быстро тихо ушли.
Среди возлагающих цветы были представители Русского союза Латвии и партии "Согласие", например, депутат Рижской думы Яков Плинер и депутат Сейма Игорь Пименов. К памятнику пришел также бывший депутат Европарламента Альфред Рубикс и евродепутат Татьяна Жданок.
За пришедшими к памятнику наблюдают несколько сотен полицейских, в том числе сотрудники батальона специальных задач, отмечает агентство LETA. Напряженных ситуаций не наблюдается.
В свою очередь, вице-спикер парламента Украины Елена Кондратюк возложила цветы к памятнику Свободы в Риге.
Галерея: Елена Кондратюк возложила цветы к памятнику Свободы
Нарушения и задержания
Госполиция обновила данные по правонарушениям по состоянию на 18:30.
К этому времени Государственная полиция возбудила в общей сложности 28 дел об административных правонарушениях, большинство из них - в Латгале.
Пока всего в стране задержаны 13 человек, но еще несколько доставлены в полицейские участки для объяснений.
Большинство нарушений касаются использования георгиевских ленточек как символа военной агрессии. Люди также задержаны за мелкое хулиганство.
В нескольких десятках случаев, когда были выявлены лица с подобной символикой, после беседы с полицией они устранили нарушения.
В Риге задержаны и доставлены в участок пять человек - трое за использование георгиевских ленточек и отказ убрать их, а также за мелкое хулиганство и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
В районе парка Победы до 18:30 правоохранители объявили выговор не менее чем 84 пришедшим. Надо сказать, что люди следуют инструкциям полиции и убирают определенные символы.
Установлено также использование пиротехники на улице Э. Смильгя в Риге, по этому факту возбуждено дело об административном правонарушении.
Во второй половине дня полиция увела от памятника человека в майке с надписью "9 мая".
По подсчетам полиции, к 11 часам памятник в Пардаугаве посетили около 300 человек. Полиция констатировала отдельные случаи, когда люди прикрепляли к одежде георгиевские ленточки или значки. Один человек пытался через громкоговоритель проиграть гимн России. Констатирован и один случай, когда человек надел пиджак с медалями. После переговоров с полицией вышеупомянутые действия были прекращены, а запрещенные символы - сняты.
В свою очередь, в Кенгарагсе стражи порядка заметили и остановили автомобиль, на котором в форме буквы V была приклеена георгиевская лента. Ленту сняли, начат административный процесс.
В участок доставлены два человека. Одна женщина была задержана за использование георгиевской ленты и нежелание прекратить нарушение, а еще один человек - за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство.
Как отмечает агентство LETA, у памятника был задержан человек, который громко поздравлял присутствующих с 9 мая.
Мужчина на русском языке кричал "С праздником" и "Ура!". Несколько присутствующих в ответ тоже выкрикнули "Ура!".
"Эмоции людей и желание выразить свою позицию по поводу России понятны, однако призываем жителей не вступать в хулиганские и провокационные действия, в том числе связанные с повреждением имущества", - отметили в Госполиции.
Кроме того, к памятнику пришел мужчина, у которого на упаковке цветов была небольшая буква Z. LETA отмечает, что полиция этого не заметила и мужчина возложил цветы у памятника.
Агентство LETA констатировало новые инциденты, например,
Из-за скопления людей в парке Победы образовались пробки в направлении центра. Также интенсивное движение наблюдалось на Вантовом мосту, который используется для объезда пробок.
Правоохранительные органы работают в соответствии со специальным планом
Как сообщалось, правоохранительные органы сегодня будут работать в соответствии со специальным планом обеспечения общественной безопасности.
Начальник Госполиции Арманд Рукс ранее призвал жителей Латвии не приходить сегодня к памятнику в парке Победы в Риге, в парк Дубровина в Даугавпилсе и к другим памятникам, чтобы не способствовать российской пропаганде.
Госполиция совместно с другими службами безопасности и самоуправлениями разработала план обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая.
9 мая - день памяти жертв в Украине
Напомним, в этом году 9 мая в Латвии объявлено днем памяти жертв в Украине, а публичные мероприятия, прославляющие оккупацию Латвии СССР или выражающие поддержку России, несовместимы со статусом траурного дня.
Собрания людей и торжественное возложение цветов к памятникам, прославляющим оккупацию Латвии, Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) считает открытым пренебрежением к миллионам людей, в том числе жителей Латвии, которые погибли или пострадали от коммунистического режима СССР.
Неуважением считается и индивидуальное возложение цветов к памятникам, прославляющим оккупацию Латвии, а также любые другие публичные действия в поддержку России. В то же время эти действия являются косвенным оправданием нынешних военных преступлений России, указала СГБ.
Галерея: Парк Победы 8 мая
В соцсетях появились фото, на которых видно, что к памятнику уже в полночь приходили люди и оставили там свечи и цветы.
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