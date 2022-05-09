Участники группы U2 Боно и Эдж выступили на станции метро в Киеве
8 мая участники группы U2 Боно (Bono) и Эдж (Edge) устроили мини-концерт на станции метро "Крещатик" в Киеве.
8 мая участники группы U2 Боно (Bono) и Эдж (Edge) устроили мини-концерт на станции метро "Крещатик" в Киеве.
Видеозаписи выступления доступны в Сети.
Музыканты исполнили несколько песен, включая With or Without You, Angel of Harlem и Stand by Me. Последнюю они спели вместе с лидером украинской группы "Антитела" Тарасом Тополей.
Напомним, что Боно и Эдж неоднократно высказывались в поддержку Украины. В начале марта в соцсетях U2 появилась запись, на которой Боно читает произведение Тараса Шевченко.
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