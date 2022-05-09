Участники группы U2 Боно и Эдж выступили на станции метро в Киеве

Боно в метро Киева ФОТО: EPA/OLEG PETRASYUK/ Scanpix

Видеозаписи выступления доступны в Сети.

Музыканты исполнили несколько песен, включая With or Without You, Angel of Harlem и Stand by Me. Последнюю они спели вместе с лидером украинской группы "Антитела" Тарасом Тополей.

Боно с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей ФОТО: EPA/OLEG PETRASYUK/ Scanpix

Напомним, что Боно и Эдж неоднократно высказывались в поддержку Украины. В начале марта в соцсетях U2 появилась запись, на которой Боно читает произведение Тараса Шевченко.

Боно в метро Киева ФОТО: REUTERS/Valentyn Ogirenko/Scanpix

Ранее во Львове голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила одну из больниц и пообщалась с детьми.