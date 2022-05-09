Пн, 9.05.2022
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Анастасия Орешникова, учительница

Участники группы U2 Боно и Эдж выступили на станции метро в Киеве

Боно и Эдж в метро Киева ФОТО: EPA/OLEG PETRASYUK/ Scanpix

8 мая участники группы U2 Боно (Bono) и Эдж (Edge) устроили мини-концерт на станции метро "Крещатик" в Киеве. 

Боно в метро Киева ФОТО: EPA/OLEG PETRASYUK/ Scanpix

Видеозаписи выступления доступны в Сети. 

Музыканты исполнили несколько песен, включая With or Without You, Angel of Harlem и Stand by Me. Последнюю они спели вместе с лидером украинской группы "Антитела" Тарасом Тополей.

Боно с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей ФОТО: EPA/OLEG PETRASYUK/ Scanpix

Напомним, что Боно и Эдж неоднократно высказывались в поддержку Украины. В начале марта в соцсетях U2 появилась запись, на которой Боно читает произведение Тараса Шевченко.

Боно в метро Киева ФОТО: REUTERS/Valentyn Ogirenko/Scanpix

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