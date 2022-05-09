На "Ленте" 9 мая появились новости о "террористе Путине". Это сделали сотрудники издания

Так, The Insider пишет, что утром по поиску в разделе "Спорт" сайт "Ленты" выдавал материалы о "геноциде, который устроила русская армия во главе с террористом Путиным против мирного Мариуполя". Помимо этого, в другой новости говорилось "о солгавшем Путине". Но при переходе на статьи с этими заголовками открывались обычные новости.

В данный момент "проблему" на сайте устранили, но "Интернет все помнит".

Теперь в Telegram-каналах можно найти скриншоты материала, который пользователи видели на сайте ночью:

ФОТО: The Insider/соцсети

В свою очередь, пользователь Tjournal приводит скрин сегодняшнего утра:

ФОТО: Tjournal/соцсети

Zerkalo.io сообщает о материале под названием "Войной легче прикрыть провалы в экономике". Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть". По словам издания, ссылка на эту статью ведет уже на другой материал. Но оригинальный материал можно найти в Интернете. В статье говорится о влиянии войны в Украине на российскую экономику.

В данном материале было написано, что ответственность "за данный перформанс" несут двое сотрудников - руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

"Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище! Не бойтесь! Не молчите! Сопротивляйтесь! Вы не одни, нас много! Будущее за нами! *** войне. Мир Украине!"

- написали они.

Одни источники писали, что это был взлом, но "Медиазона" со ссылкой на источники в редакции "Ленты.ру" сообщила, что публикации материалов с критикой войны и российского руководства - акция сотрудников.​

Позднее Поляков подтвердил "Медузе", что они вместе с Александрой Мирошниковой заменили заметки на сайте. "Это никакой не "взлом хакеров", это мое и Саши осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось. Пока не буду говорить, по каким причинам", - приводит его слова "Медуза".

Поляков также сообщил изданию, что они с Мирошниковой не в России.

"Лента" входит в список запрещенных в Латвии сайтов.