Над башней Святого духа в Рижском замке подняты флаги Латвии, Украины и ЕС

В понедельник, 9 мая, над башней Святого духа в Рижском замке в торжественной обстановке были подняты флаги Украины и Европейского союза (ЕС) в честь Дня Европы, который в этом году также является днем памяти жертв войны в Украине, а также флаг Латвии.
Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, в торжественной церемонии приняли участие президент Эгил Левитс, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Латвии Александр Мищенко и заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис, которые подчеркнули принадлежность Украины к Европе и общеевропейским ценностям.
Левитс отметил, что Латвия отмечает 9 мая День Европы уже 18 лет. ЕС был основан после войны, и одной из его целей было сделать так, чтобы в Европе никогда больше не было войн, чтобы страны, которые воевали между собой, могли дружно строить новую Европу совместными усилиями.
"Это обещание долгое время не теряло своей силы, но мы видим, что сейчас оно нарушено, и мы как ЕС должны быть на стороне Украины, которая стала жертвой агрессии, всячески ее поддерживать. Поэтому сегодня на флагштоке башни Святого духа в Рижском замке мы поднимаем флаг Украины", - заявил президент.
Он отметил, что ЕС - сильнейший политический и экономический союз в мире, а Латвия - входящее в его состав государство, участвующее в создании общей Европы как политического, правового и экономического пространства. Президент призвал каждого жителя страны осознать свое место в общем деле построения Латвии и Европы. "Мы хотим жить в Европе свободной, демократической, правовой, развитой", - подчеркнул Левитс.
Посол Украины в Латвии напомнил, что сегодня 75-й день, когда украинский народ борется с российской агрессией. В то время как в центре Европы кровавый русский диктатор решил повторить советскую историю, украинский народ сделал выбор в пользу европейских ценностей и будущего, и за эти права теперь платит своей кровью, подчеркнул Мищенко.
Посол заверил, что Украина никогда не сойдет с выбранного пути. По словам Мищенко, российская армия мародеров, убийц и насильников убивает детей, стариков и женщин, чтобы заставить жителей Украины принять решение в пользу России. Но этого никогда не будет, потому что вместе с Украиной - Латвия, ЕС и весь цивилизованный мир.
"Я искренне благодарю Латвию и ее народ за помощь на всех уровнях - военную, гуманитарную и эмоциональную и духовную поддержку. Я убежден, что Украина победит и войдет в Евросоюз, мы победим путинский режим. Слава Украине и спасибо Латвии", - сказал посол.
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что в течение года велись дискуссии с гражданами ЕС о том, каким должно быть будущее ЕС. Опрошенные ясно дали понять, что хотят, чтобы ЕС был более активным и сплоченным. Заключительные дебаты по этому поводу состоялись на прошлой неделе в Европейском парламенте в Страсбурге, где граждане обсуждали данный вопрос с лидерами ЕС. Европа продемонстрировала, что может действовать быстро и сообща в условиях кризиса. Так происходит и в данный момент, когда Россия атакует Украину и, следовательно, весь демократический мир. Европа и международное сообщество заняли твердую позицию на стороне Украины, оказывая ей необходимую поддержку и выступая против агрессора.
"Сегодняшний День Европы в Латвии является еще и днем памяти жертв на Украине. Европа оказывает Украине политическую, гуманитарную, финансовую и впервые в истории и военную поддержку. Мы решительно применили санкции против России, изолировав ее политически и экономически. Спасибо всем жителям Латвии, оказавшим в этот сложный момент помощь Украине! Это часть европейской солидарности", - указал Домбровскис.
Он подчеркнул, что будущее Украины - в семье европейских демократий. Украина движется в этом направлении со времен революции на Майдане, и ее нужно поддерживать в этом движении так же, как Латвия в свое время получила поддержку для интеграции в ЕС. По словам Домбровскиса, текущие события ясно показывают, что свободу и демократию нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся - свободу и демократию необходимо ежедневно укреплять и при необходимости уметь защищать.
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