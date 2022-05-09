Над башней Святого духа в Рижском замке подняты флаги Латвии, Украины и ЕС

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Посол Украины в Латвии напомнил, что сегодня 75-й день, когда украинский народ борется с российской агрессией. В то время как в центре Европы кровавый русский диктатор решил повторить советскую историю, украинский народ сделал выбор в пользу европейских ценностей и будущего, и за эти права теперь платит своей кровью, подчеркнул Мищенко.

Посол заверил, что Украина никогда не сойдет с выбранного пути. По словам Мищенко, российская армия мародеров, убийц и насильников убивает детей, стариков и женщин, чтобы заставить жителей Украины принять решение в пользу России. Но этого никогда не будет, потому что вместе с Украиной - Латвия, ЕС и весь цивилизованный мир.

"Я искренне благодарю Латвию и ее народ за помощь на всех уровнях - военную, гуманитарную и эмоциональную и духовную поддержку. Я убежден, что Украина победит и войдет в Евросоюз, мы победим путинский режим. Слава Украине и спасибо Латвии", - сказал посол.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что в течение года велись дискуссии с гражданами ЕС о том, каким должно быть будущее ЕС. Опрошенные ясно дали понять, что хотят, чтобы ЕС был более активным и сплоченным. Заключительные дебаты по этому поводу состоялись на прошлой неделе в Европейском парламенте в Страсбурге, где граждане обсуждали данный вопрос с лидерами ЕС. Европа продемонстрировала, что может действовать быстро и сообща в условиях кризиса. Так происходит и в данный момент, когда Россия атакует Украину и, следовательно, весь демократический мир. Европа и международное сообщество заняли твердую позицию на стороне Украины, оказывая ей необходимую поддержку и выступая против агрессора.

"Сегодняшний День Европы в Латвии является еще и днем памяти жертв на Украине. Европа оказывает Украине политическую, гуманитарную, финансовую и впервые в истории и военную поддержку. Мы решительно применили санкции против России, изолировав ее политически и экономически. Спасибо всем жителям Латвии, оказавшим в этот сложный момент помощь Украине! Это часть европейской солидарности", - указал Домбровскис.

Он подчеркнул, что будущее Украины - в семье европейских демократий. Украина движется в этом направлении со времен революции на Майдане, и ее нужно поддерживать в этом движении так же, как Латвия в свое время получила поддержку для интеграции в ЕС. По словам Домбровскиса, текущие события ясно показывают, что свободу и демократию нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся - свободу и демократию необходимо ежедневно укреплять и при необходимости уметь защищать.