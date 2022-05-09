Пн, 9.05.2022
Я верю людям, которые там находятся, а не нашему правительству и не нашему телевидению, и даже не американскому телевидению. Я хочу, чтобы люди верили людям, очевидцам событий. Мария Машкова, актриса
Мария Машкова, актриса

Видео ⟩ В Польше российского посла облили красной краской и сорвали флаг с автомобиля

Посол России в Польше Сергей Андреев. ФОТО: Radek Pietruszka/Poland Out/EPA/Scanpix

Протестующим против войны в Украине в Польше удалось добраться до посла России и облить его красной краской, пишет Rus.Postimees.

Посла России в Польше Сергея Андреева облили сегодня в Варшаве красной краской. Нападение произошло, когда посол с делегацией возлагал венок на расположенном в Варшаве кладбище советских солдат.

О случившемся уже написали российские издания. РИА "Новости" отключили звук записи инцидента, чтобы не было слышно, что кричат митингующие, которые скандировали слова "фашисты" и "рашисты", отмечает Postimees.

Чуть позже на место происшествия прибыла и полиция, которая оттеснила нападающих от делегации посольства. Делегация пыталась вернуться к своим автомобилям, но там их ждали другие протестующие, которые сорвали с машины посла российский флаг, сообщило агентство "Укринформ".

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