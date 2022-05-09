Видео ⟩ В Польше российского посла облили красной краской и сорвали флаг с автомобиля

Посла России в Польше Сергея Андреева облили сегодня в Варшаве красной краской. Нападение произошло, когда посол с делегацией возлагал венок на расположенном в Варшаве кладбище советских солдат.

The Russian ambassador to Poland was painted red in protest against war in Ukrainepic.twitter.com/4noL7HzvlK

https://t.co/2XGFxqB8Vp via @Piotr_Halicki #Ukraine — Liveuamap (@Liveuamap) May 9, 2022

О случившемся уже написали российские издания. РИА "Новости" отключили звук записи инцидента, чтобы не было слышно, что кричат митингующие, которые скандировали слова "фашисты" и "рашисты", отмечает Postimees.

Чуть позже на место происшествия прибыла и полиция, которая оттеснила нападающих от делегации посольства. Делегация пыталась вернуться к своим автомобилям, но там их ждали другие протестующие, которые сорвали с машины посла российский флаг, сообщило агентство "Укринформ".

Russian state-owned media "RIA Novosti" muted the sound, as crowd chanting "fascists, fascists!" to the Russian delegation pic.twitter.com/Md65k5dT4A — Liveuamap (@Liveuamap) May 9, 2022