Видео ⟩ В Польше российского посла облили красной краской и сорвали флаг с автомобиля
Протестующим против войны в Украине в Польше удалось добраться до посла России и облить его красной краской, пишет Rus.Postimees.
Протестующим против войны в Украине в Польше удалось добраться до посла России и облить его красной краской, пишет Rus.Postimees.
Посла России в Польше Сергея Андреева облили сегодня в Варшаве красной краской. Нападение произошло, когда посол с делегацией возлагал венок на расположенном в Варшаве кладбище советских солдат.
The Russian ambassador to Poland was painted red in protest against war in Ukrainepic.twitter.com/4noL7HzvlK— Liveuamap (@Liveuamap) May 9, 2022
https://t.co/2XGFxqB8Vp via @Piotr_Halicki #Ukraine
О случившемся уже написали российские издания. РИА "Новости" отключили звук записи инцидента, чтобы не было слышно, что кричат митингующие, которые скандировали слова "фашисты" и "рашисты", отмечает Postimees.
Чуть позже на место происшествия прибыла и полиция, которая оттеснила нападающих от делегации посольства. Делегация пыталась вернуться к своим автомобилям, но там их ждали другие протестующие, которые сорвали с машины посла российский флаг, сообщило агентство "Укринформ".
Russian state-owned media "RIA Novosti" muted the sound, as crowd chanting "fascists, fascists!" to the Russian delegation pic.twitter.com/Md65k5dT4A— Liveuamap (@Liveuamap) May 9, 2022
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