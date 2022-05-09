Пн, 9.05.2022
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Рута Велика, руководитель рабочей группы по приему украинцев

Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка"

Президент России Владимир Путин на шествии ФОТО: Скриншот с видео

Президент России Владимир Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк", сообщает "Новая газета. Европа".

Он прошёл по Красной площади под оркестр, исполняющий "От героев былых времён".

Путин прошел с портретом своего отца. Он принимает участие в шествии "Бессмертного полка" впервые с 2019 года.

Также в сети появляются кадры с уже прошедших акций "Бессмертного полка":
 

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