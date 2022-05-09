Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка"

Он прошёл по Красной площади под оркестр, исполняющий "От героев былых времён".

Путин прошел с портретом своего отца. Он принимает участие в шествии "Бессмертного полка" впервые с 2019 года.

Также в сети появляются кадры с уже прошедших акций "Бессмертного полка":

