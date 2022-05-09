Домбровскис: Санкции серьезно повлияют на экономику России

Политик отметил, что ряд российских отраслей уже испытывает значительные проблемы. Санкции Европейского союза (ЕС) против России включают в себя обширный экспортный контроль, запрещающий экспорт, например, высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения в Россию. Экспортный контроль осуществляется не только ЕС, но и США. В сфере транспорта также действуют жесткие санкции.

Санкции в финансовой сфере не менее масштабны, отметил Домбровскис, пояснив, что любые операции с Центральным Банком России запрещены. Кроме того, шестой пакет санкций предполагает отключение крупнейшего и системообразующего банка России Сбербанка от системы SWIFT.

Санкции ЕС против России также нацелены на широкий круг лиц, ответственных за боевые действия на Украине, включая Владимира Путина. Домбровскис указал на апрельские данные о сумме санкций - в общей сложности было приостановлено транзакций и заморожено средств на 33 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти.

Домбровскис сообщил, что ЕС принял решение отказаться от российских ископаемых энергоресурсов - принято решение о запрете импорта угля, в шестом пакет санкций предусматривает запрет на импорт нефти из России. Поставки газа также диверсифицируются.

По словам Домбровскиса, даже после окончания войны страны-члены ЕС не вернутся к использованию природных ресурсов России. Разрабатывается план REPowerEU, в котором будет указано, как страны ЕС уходят от российского ископаемого топлива.