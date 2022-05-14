Звезда "Грязных танцев" Дженнифер Грей рассказала о романе с Джонни Деппом

Дженнифер Грей поделилась воспоминаниями о романе с Деппом, который между ними был в 1989 году. Депп тогда был звездой сериала "Джамп стрит, 21". По словам Грей, Джонни помог ей пережить болезненное расставание с Мэттью Бродериком.

Напомним, что разрыву актрисы с Бродериком предшествовала страшная авария. В 1987 году Мэттью выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, обе пассажирки которого погибли на месте. Грей, находившаяся в машине вместе с возлюбленным, впала в тяжелую депрессию.

Роман с Деппом был стремительным и ярким. Актеры довольно быстро обручились, однако впоследствии Грей приняла решение расторгнуть помолвку. В своих мемуарах, которые вышли недавно, Дженнифер пишет, что в какой-то момент Джонни стал чересчур мнительным и вспыльчивым. Он изменился и стал угрюмым и отстраненным.

Грей связывает это с его неудовлетворенностью карьерой в тот период.

Напомним, на прошлой неделе Эмбер Херд начала давать показания в качестве ответчика на суде, который инициировал Джонни Депп.