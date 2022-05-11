Российская активистка сбежала из-под домашнего ареста, переодевшись в курьера

“It sounds like a spy novel." Maria Alyokhina, leader of the band Pussy Riot, decided it was time to leave Russia after more than a decade of activism — at least temporarily. She and her girlfriend disguised themselves as food couriers to evade the police. https://t.co/FCT7dNyhf0 pic.twitter.com/cAJdzyjfEj — The New York Times (@nytimes) May 10, 2022

Об этом Алехина рассказала в интервью New York Times. Она решила покинуть Россию после того, как Пресненский районный суд Москвы ужесточил ей приговор, заменив ограничение свободы реальным сроком в тюрьме.

Чтобы избежать встречи с московской полицией, Алехина переоделась в форму работника курьерской службы Delivery Club. Затем ее друг отвез ее на белорусско-литовскую границу.

Алехина имеет литовскую визу и российский внутренний паспорт. Ее лишили заграничного паспорта. Через неделю активистка смогла пересечь границу.

При первой попытке пересечь ее белорусские пограничники задержали девушку на шесть часов, после чего отпустили. Во второй раз дежурный снова не пропустил ее, но не задерживал.

Алехина смогла пересечь границу только на третий раз благодаря друзьям за границей. Один из них, исландский художник перформансов Регнар Кьартансон, убедил одну из европейских стран выдать Алехиной проездной документ, который дает ей фактически тот же статус, что и у граждан Европейского союза.

Этот документ был тайно доставлен в Беларусь, после чего Алехина смогла выехать на автобусе в Литву.