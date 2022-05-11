Глюкозамин - помощник крепких и здоровых суставов. В каких случаях и сколько принимать?

Каковы ценные свойства глюкозамина, и в каких случаях его нужно принимать дополнительно, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.

Аминополисахарид - глюкозамин представляет собой вещество, встречаемое почти во всех тканях организма, но в основном в хрящах, связках, сухожилиях, костях, мышцах, ногтях, волосах и коже. Он является питательным компонентом, который обеспечивает защиту от износа хрящевого покрытия суставов, помогает сохранять прочность и эластичность хряща, способствует регенерации или востановлению хрящей. Глюкозамин стимулирует синтез протеогликанов - строительного материала для хрящей и способность вырабатывать суставную жидкость. Он также помогает синтезировать гиалуроновую кислоту и коллаген, которые играют важную роль в сохранении функции суставов, связок и соединительной ткани.

"Глюкозамин в нашем организме выполняет ряд важных функций - защищает хрящи от преждевременного разрушения и деформации, препятствует износу хрящевого покрытия, задерживает дальнейшую потерю тканей в случае повреждения, позволяя, таким образом, сохранить хрящи, а также увеличивает производство суставной жидкости. Чем меньше глюкозамина вырабатывает организм, тем быстрее изнашивается суставной хрящ, жидкость в суставах не восстанавливается, появляются боли и скованность в суставах", - подчеркивает фармацевт Apotheka Лайла Залите.

В каких случаях рекомендуется принимать глюкозамин?

На способность организма вырабатывать глюкозамин влияет ряд факторов, включая нарушения обмена веществ и различные заболевания, причем количество синтезируемого глюкозамина с годами уменьшается, в результате чего организм больше не может выполнять свои функции, возникают боль и дискомфорт. Для обеспечения соответствующего уровня глюкозамина в организме его можно принимать дополнительно - в качестве пищевой добавки.

Глюкозамин рекомендуется принимать:

людям с регулярной повышенной физической нагрузкой в результате активных занятий спортом или тяжелого физического труда;

для обеспечения нормального метаболизма в суставах, таким образом помогая сохранить свободу движений;

в случае дегенеративных заболеваний суставов, таких как остеоартрит или ревматоидный артрит;

при возникновении первых симптомов, которые могут свидетельствовать о проблемах с суставами - чувство дискомфорта, скованности в суставах;

людям с избыточным весом, который создает повышенную нагрузку на суставы.

Первые результаты - через два месяца

В производстве пищевых добавок и лекарственных средств глюкозамин получают из хитинового панциря морских ракообразных (раков, креветок, крабов, омаров и др.). Наиболее широко используемой формой пищевых добавок является сульфат глюкозамина, который доступен в аптеках в различных формах - в таблетках, капсулах, порошках и в жидком виде.

"Рекомендуемая суточная доза глюкозамина составляет 1500 миллиграммов, но для того, чтобы почувствовать эффект глюкозамина, его следует принимать как минимум 8-12 недель. Рекомендуется принимать его в виде курса в течение трех месяцев и повторять этот курс два-три раза в год. Глюкозамин также может помочь и в случаях серьезных проблем с суставами, позволяя значительно улучшить качество движений и, таким образом, уменьшить дозу ежедневно принимаемых обезболивающих, или даже отказаться от них полностью. Проконсультировавшись с врачом или фармацевтом, можно эффективно установить необходимую дозу глюкозамина и, при необходимости, определить долгосрочный или даже постоянный прием этого препарата", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите.