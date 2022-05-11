Видео ⟩ Al Jazeera выпустила репортаж про вагон, возможно, с трупами российских солдат под Киевом

Ранее на этой неделе канал Al Jazeera опубликовал репортаж из Украины, где среди прочего показан вагон-рефрижератор (вагон с холодильной установкой), по информации телеканала, с трупами солдат. В репортаже видна военная форма, похожая на российскую, а также маркировка бронежилета, подтверждающая, что он произведен в России.

Al Jazeera утверждает, что вагон снят в районе Киева и в нем содержатся трупы, которые российская сторона пока не запросила.

Видео: Сюжет Al Jazeera (на английском языке)

Россия вторглась в Украину 24 февраля. За это время Минобороны России лишь дважды публиковало количество погибших военнослужащих. В последний раз это было сделано 25 марта, когда было объявлено, что в Украине погиб 1351 российский солдат, а 3825 получили ранения.

Украинская сторона утверждает, что Россия потеряла в войне уже около 26 тысяч военных.