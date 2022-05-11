Вс, 15.05.2022
Я думаю, в течение месяца или двух будет лавина банкротств Янис Гаигалс, председатель правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства
Янис Гаигалс, председатель правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства

Видео ⟩ Al Jazeera выпустила репортаж про вагон, возможно, с трупами российских солдат под Киевом

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

В Киевской области в вагоне поезда, оснащенном холодильным оборудованием, находятся останки российских солдат, погибших на войне в Украине, которые Россия пока не забрала, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Ранее на этой неделе канал Al Jazeera опубликовал репортаж из Украины, где среди прочего показан вагон-рефрижератор (вагон с холодильной установкой), по информации телеканала, с трупами солдат. В репортаже видна военная форма, похожая на российскую, а также маркировка бронежилета, подтверждающая, что он произведен в России.

Al Jazeera утверждает, что вагон снят в районе Киева и в нем содержатся трупы, которые российская сторона пока не запросила.

Видео: Сюжет Al Jazeera (на английском языке)

Россия вторглась в Украину 24 февраля. За это время Минобороны России лишь дважды публиковало количество погибших военнослужащих. В последний раз это было сделано 25 марта, когда было объявлено, что в Украине погиб 1351 российский солдат, а 3825 получили ранения.

Украинская сторона утверждает, что Россия потеряла в войне уже около 26 тысяч военных.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back