Ринкевич о 9 мая: Не лучший момент для "политической нации", обижены все

Он отмечает, что сотрудники правоохранительных органов старались выполнять свою работу в соответствии с основной задачей - обеспечением общественного спокойствия и порядка, только международный, внутриполитический и эмоциональный контекст стал намного сложнее.

По мнению министра, было неправильно переносить стенды с фотографиями жертв войны России против Украины. Это еще можно понять с точки зрения полиции, но не оправдать с эмоциональной точки зрения. Это вызвало справедливую волну критики. Ринкевич отмечает, что "нам не нужно скрывать правду, чтобы кто-то чувствовал себя хорошо".

В своем посте Ринкевич пишет, что услуга передачи цветов людям, которые относили его к памятнику, вызывала странное ощущение, а уборка цветов 10 мая и взаимное перекладывание ответственности за эти действия не создавали впечатления продуманных действий, подлили масла в огонь и удивили всех. Министр также обратил внимание на задержку полиции с прекращением противоправной деятельности сторонников российской агрессии во второй половине дня 10 мая.

"Как бы мы ни были эмоциональны, мы должны открыто проанализировать произошедшее, устранить проблемы и понимать, что находимся в ситуации гибридной войны, и все должны мобилизоваться", - сказал министр.

По его мнению, сейчас важно, чтобы государство проявило готовность и решимость не допускать любых нарушений закона, акций, пикетов, демонстраций, где может быть оправдана российская агрессия. Государство должно продемонстрировать силу демократии и верховенства закона.

Также, по мнению министра, доступ к "пардаугавскому столбу" должен быть полностью и надолго заблокирован. По словам министра, там нечего праздновать или поминать, а местом поминовения являются кладбища.

Министр указал, что всех, кто 9 мая "буянили" в парке Победы, необходимо найти и привлечь к ответственности. По мнению Ринкевича, теперь это дело чести для полиции. Он также подчеркивает необходимость оценить ответственность сотрудников Государственной полиции и столичной полиции, которые вовремя не устранили нарушения. Также министр отмечает, что правоохранительным органам и органам безопасности необходимо пересмотреть алгоритм действий, потому что "у нас не мир, а гибридная война, и то, что было хорошо в 2012 году, сейчас не годится".

По словам министра, это не лучший момент для "политической нации", обижены все, и это только показывает, насколько сложна и хрупка ситуация. Ринкевич по-прежнему считает, что "с теми, кто признает Конституцию, осуждает российскую агрессию и хочет жить в свободном, демократическом и правовом государстве, нам следует вместе думать о том, как пережить такие моменты".

"С теми, кто мысленно находится в СССР или России, а физически в Латвии и угрожает своим согражданам, нужно говорить языком закона. В конце концов, Латвия - наша страна, поэтому нам всем не все равно, что с ней происходит. Когда утихнет первый гнев, надо хладнокровно подумать, что и как делать, чтобы выйти из этой напасти более сильными и умными", - сказал министр.