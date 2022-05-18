Ср, 18.05.2022
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🍢Картофельно-грибные шашлыки с пряным соусом

картофельно-грибные шашлыки ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Наступила пора гриля и барбекю. Предлагаем рецепт ароматных картофельно-грибных шашлыков с пряным соусом из хрена. Обещаем, что на приготовление этого блюда у вас уйдет не более 15 минут. 

В передаче RUS TVNET "Знаменитости на углях" это блюдо вместе с ведущей Раисой Смирновой готовила популярный латвийский блогер и тиктокер Анна Минайленко (Anny Minai, или Анька-пулеметчица). О том, как у них шли дела на кухне, смотрите здесь

Раиса Смирнова и Anny Minai ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ингредиенты: 

  • Отварной картофель - 15 штук (небольших)
  • Грибы - 15 штук
  • Нарезанный зеленый лук
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • Приправа Vegeta Natur для картофеля
  • Приправа Vegeta Natur для салата
  • 200 мл натурального йогурта
  • 2 ст. ложки майонеза
  • 1 ст. ложка хрена
  • Деревянные шпажки
Vegeta и овощи ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приготовление: 

  1. Для гриля понадобятся длинные деревянные шпажки, предварительно замоченные в воде.
  2. Приготовление соуса: смешать в миске йогурт с майонезом, хреном и приправой для салата Vegeta Natur.
     

    Vegeta

    Jānis Škapars/TVNET

  3. В миску положить отварной картофель и грибы, добавить оливковое масло, приправу для картофеля Vegeta Natur и нарезанный лук, все перемешать, поочередно насадить на шпажки (можно использовать принадлежности для гриля от компании Tramontina).
     

    Грибы на шпажках

    Jānis Škapars/TVNET

    Tramontina

    Jānis Škapars/TVNET

  4. Выложить шпажки на решетку гриля Tramontina. Обжарить со всех сторон до золотистого цвета. 

    Картофельно-грибные шашлыки

    Jānis Škapars/TVNET


     
  5. Подавать с соусом из хрена, посыпав нарезанным луком.
ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приятного аппетита! 

Галерея: "Знаменитости на углях" с Anny Minai

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