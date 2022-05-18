🍢Картофельно-грибные шашлыки с пряным соусом
Наступила пора гриля и барбекю. Предлагаем рецепт ароматных картофельно-грибных шашлыков с пряным соусом из хрена. Обещаем, что на приготовление этого блюда у вас уйдет не более 15 минут.
Наступила пора гриля и барбекю. Предлагаем рецепт ароматных картофельно-грибных шашлыков с пряным соусом из хрена. Обещаем, что на приготовление этого блюда у вас уйдет не более 15 минут.
В передаче RUS TVNET "Знаменитости на углях" это блюдо вместе с ведущей Раисой Смирновой готовила популярный латвийский блогер и тиктокер Анна Минайленко (Anny Minai, или Анька-пулеметчица). О том, как у них шли дела на кухне, смотрите здесь.
Ингредиенты:
Приготовление:
Vegeta
Jānis Škapars/TVNET
Грибы на шпажках
Jānis Škapars/TVNET
Tramontina
Jānis Škapars/TVNET
Картофельно-грибные шашлыки
Jānis Škapars/TVNET
Приятного аппетита!
Галерея: "Знаменитости на углях" с Anny Minai
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