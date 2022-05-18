🍢Картофельно-грибные шашлыки с пряным соусом

В передаче RUS TVNET "Знаменитости на углях" это блюдо вместе с ведущей Раисой Смирновой готовила популярный латвийский блогер и тиктокер Анна Минайленко (Anny Minai, или Анька-пулеметчица). О том, как у них шли дела на кухне, смотрите здесь.